Ngày 24/7, một bé trai (11 tuổi, trú tại TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) tử vong thương tâm do bị điện giật khi dùng điện thoại trong lúc sạc pin.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, ngày 24/7, trên địa bàn phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 1 vụ tai nạn thương tâm, làm 1 bé trai tử vong. Nguyên nhân ban đầu xác định nạn nhân bị điện giật khi sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin.

Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 24/7, em L.T.T. (11 tuổi, là học sinh lớp 5, tạm trú tổ dân phố 3, phường 1, thành phố Bảo Lộc) đang chơi điện thoại di động thì máy hết pin. Sau đó, em T. vừa cắm sạc pin điện thoại vừa chơi tiếp thì xảy ra vụ điện giật.

Đang chơi điện thoại di động thì máy hết pin. Sau đó, em T. vừa cắm sạc pin điện thoại vừa chơi tiếp thì xảy ra vụ điện giật. Ảnh minh họa: Internet

Theo Báo Pháp Luật, ngay khi phát hiện, người nhà em T. đã cúp cầu dao điện đồng thời đưa cháu T. đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 cấp cứu nhưng không kịp, em T. đã tử vong tại bệnh viện.

Theo một lãnh đạo Công an TP.Bảo Lộc, gia đình em T. khá khó khăn và đang ở trọ, Bố mẹ em đều làm thuê để kiếm sống và nuôi em T. ăn học. Công an TP.Bảo Lộc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường về vụ điện giật thương tâm này, đồng thời hỗ trợ gia đình mai táng cho em T.

Công an Hải Phòng công bố thông tin chính thức vụ xác chết không nguyên vẹn ở Khu đô thị Cựu Viên Chiều ngày 24/7, Công an Hải Phòng đã có thông tin vụ xác chết không nguyên vẹn ở Khu đô thị Cựu Viên. Theo đó, nạn nhân được xác định là bà B.T.H (SN 1968, nơi cư trú: Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), chết trong tình trạng đầu bị cắt rời khỏi thân.

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