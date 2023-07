Theo điều tra ban đầu, Cơ quan công an xác định nạn nhân là bà B.T.H (SN 1968, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) chết trong tình trạng không nguyên vẹn

Theo thông tin từ VTC News, chiều ngày 24/7, đại diện Công an TP.Hải Phòng cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu vụ thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là bà B.T.H (SN 1968, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Trần Văn Hiệp (SN 1963, trú tại xã Hoàng Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) sống với nhau như vợ chồng ở xã Hoàng Động.

Ảnh: VTC News

Do bị Hiệp đánh đập nên ngày 18/7 bà H đã về quán của con gái là chị P.T.P ở số No 12-01 Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP.Hải Phòng sinh sống.