Theo điều tra ban đầu, Cơ quan công an xác định nạn nhân là bà B.T.H (SN 1968, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) chết trong tình trạng không nguyên vẹn

Theo thông tin từ VTC News, chiều ngày 24/7, đại diện Công an TP.Hải Phòng cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu vụ thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là bà B.T.H (SN 1968, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Trần Văn Hiệp (SN 1963, trú tại xã Hoàng Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) sống với nhau như vợ chồng ở xã Hoàng Động.

Do bị Hiệp đánh đập nên ngày 18/7 bà H đã về quán của con gái là chị P.T.P ở số No 12-01 Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP.Hải Phòng sinh sống.

Vào lúc 22h00 ngày 21/7, Trần Văn Hiệp đi đến và ở lại quán của chị P., khoảng 24h00' cùng ngày, khi chị P cùng nhân viên ra về thì giữa Trần Văn Hiệp và bà H đã xảy ra mâu thuẫn. Hiệp đã dùng dao nhọn đâm chết bà H, sau đó dùng dao chặt đầu bà H đem xuống tầng 1 để đốt bằng bếp gas nhưng không được nên đã vào nhà vệ sinh rửa tay và bỏ lại quần, áo rồi khoá cửa quán, lấy xe máy đi về nhà em trai là T.H.H tại xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Khu đô thị Cựu Viên, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng Ảnh: Báo Dân Việt

Theo Báo Dân Việt, Hiệp đã để xe máy lại và đi ra thuyền đánh cá neo đậu trên sông Cấm thuộc địa phận xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng, dùng dây điện quấn vào tay và chân rồi kích điện tự tử. Hiệp chết trước khi bị phát hiện.

Trước đó, vào lúc 16h15 ngày 22/7, Công an TP.Hải Phòng nhận được tin báo của chị P.T.P về việc phát hiện mẹ đẻ là bà B.T.H (SN 1968, nơi cư trú: Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) chết trong tình trạng đầu bị cắt rời khỏi thân khi chị đến quán bán hàng ăn ở Khu đô thị Cựu Viên.

Hiện Công an TP.Hải Phòng đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra vụ án.