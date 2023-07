Sau khi nghe tiếng động mạnh ở giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh – Nguyễn Trãi, thuộc địa bàn phường 14, quận 5, nhiều người dân ở khu vực chạy ra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong do rơi từ trên cao xuống đất.

Theo thông tin từ Zing, khoảng 1h ngày 25/7, nhiều người sống tại khu vực ngã tư Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TP.HCM nghe tiếng động mạnh. Khi ra đường kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông gần 40 tuổi nằm tử vong trên vỉa hè.

Theo Báo Pháp Luật, người đàn ông được phát hiện tử vong ở trước căn nhà cao 5 tầng, thi thể nằm trên vũng máu do rơi từ độ cao lớn.

Công an quận 5 và Công an phường 14 đã đến phong tỏa và khám nghiệm hiện trường Ảnh: Zing

Khi nhận được thông báo, Công an quận 5 và Công an phường 14 đã có mặt phong tỏa hiện trường. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức trách xác định nạn nhân tử vong do rơi từ tầng cao xuống đất.

Theo ghi nhận, khu vực người đàn ông rơi xuống là căn nhà năm tầng, phía dưới cho thuê. Đến hơn 2 giờ sáng, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Lâm Đồng: Dùng điện thoại trong lúc đang sạc pin, bé trai 11 tuổi bị điện giật tử vong Ngày 24/7, một bé trai (11 tuổi, trú tại TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) tử vong thương tâm do bị điện giật khi dùng điện thoại trong lúc sạc pin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-nguoi-dan-ong-tu-vong-khi-roi-tu-lau-cao-cua-chung-cu-mini-xuong-dat-485720.html