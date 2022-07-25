Lãnh đạo của UBND xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã xác nhận 3 người phụ nữ trên địa bàn vừa tử vong sau 2 ngày nhậu liên tiếp.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 25/7, một lãnh đạo của UBND xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận 3 người phụ nữ trên địa bàn vừa tử vong sau 2 ngày nhậu liên tiếp.

Đồng thời, vị lãnh đạo này cho biết thêm: “Gia đình những phụ nữ này nhận định nguyên nhân tử vong do bị ngộ độc nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân và tổ chức mai táng. Sáng nay, đoàn công tác của Công an tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan đang xuống gia đình để làm việc cũng như thăm viếng, động viên".

3 phụ nữ tử vong vì 2 ngày nhậu liên tục ở Cái Nước, Cà Mau Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, ngày 20/7, bà M.T.M, 54 tuổi, tổ chức nhậu tại nhà ở ấp Tân Hiệp cùng với bà N.T.L, 37 tuổi và bà Đ.T.L, 44 tuổi cùng với 3 người đàn ông khác (trong thời gian từ 19h đến 23h). Đến hôm sau, 6 người tiếp tục tổ chức nhậu tại nhà bà M từ 9h đến 13h.

Đến khoảng 21h ngày 22/7, bà M, N.T.L và Đ.T.L có triệu chứng nôn, ói, mệt, khó thở nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, bà M đã tử vong trên đường đi cấp cứu; sau đó vài giờ, 2 bà N.T.L và Đ.T.L cũng tử vong tại bệnh viện. Riêng 3 người đàn ông nhậu chung thì sức khỏe ổn định, không có triệu chứng bất thường.

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