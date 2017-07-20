Người đàn ông chết vì uống thuốc giảm cân và lời cảnh tỉnh cho những ai muốn làm đẹp siêu tốc

Đời sống 20/07/2017 14:04

“Tôi khẩn thiết xin những người bán thuốc giảm cân dừng lại ngay. Còn những người đang có cân nặng vượt quá giới hạn cho phép thì hãy đi tập, ăn uống healthy đi” - Đó là lời cầu khẩn tha thiết của một huấn luyện viên thể hình sau khi chứng kiến cái chết của một người bạn vì uống thuốc giảm cân.

Sở hữu một thân hình thon gọn, vóc dáng cân đối là ước muốn của tất cả mọi người. Dù có chung mục đích, nhưng lại có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện. Có người chọn cách tập thể dục, ăn uống khoa học, một số khác lại chọn cách giảm cân cấp tốc bằng thuốc mà không màng đến sự nguy hiểm của nó.

Người đàn ông chết vì uống thuốc giảm cân và lời cảnh tỉnh cho những ai muốn làm đẹp siêu tốc - Ảnh 1
Bên cạnh việc tập thể dục, một số người chọn làm đẹp bằng cách uống thuốc giảm cân - Ảnh: Internet

Mới đây, trên một trang xã hội dành cho giới trẻ xuất hiện đoạn chia sẻ của huấn luyện viên thể hình kể về cái chết của một người đàn ông giảm cân bằng thuốc khiến nhiều người hoang mang.

Theo đó, người đàn ông trong câu chuyện khá béo, có một thời gian đến phòng gym tập để giảm cân. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày thì anh ta bỏ cuộc và mất liên lạc với người huấn luyện viên này.

Nhìn thấy tin người này ra đi trên mạng xã hội, chàng huấn luyện viên cảm thấy vô cùng bàng hoàng và đau buồn khi biết nguyên nhân đằng sau. Cụ thể, anh chia sẻ:

“SOS, lời cảnh tỉnh cho những ai đang và sẽ dùng thuốc giảm cân!

Tôi có một ông anh, tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 88). Anh khá béo (khoảng 100kg), cao gần 1m7. Có training với tôi được 3 buổi nhưng sau lười chẳng tập tành gì nữa. Bẵng đi một thời gian (khoảng gần 2 năm) không gặp mặt, không nói chuyện gì cả. Hôm nay, tình cờ lướt facebook thì thấy trên newfeed hiện lên hình ảnh anh và một lời tiễn đưa, tôi mới giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra nên tò mò vào facebook của anh. Tôi mới thấy rất nhiều lời chia buồn cùng gia đình. 

Tôi vẫn không tin vào sự thật, cho đến khi tôi nhắn tin cho người đã viết lời tiễn đưa để hỏi chính xác xem mọi thứ có phải sự thật không”.

Người đàn ông chết vì uống thuốc giảm cân và lời cảnh tỉnh cho những ai muốn làm đẹp siêu tốc - Ảnh 2
Bài chia sẻ của người huấn luyện viên khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Facebook

Khi biết được sự thật đằng sau cái chết của người bạn này, anh không khỏi tiếc nuối và tức giận; vì: “Anh ấy mất vào lúc một giờ sáng, lý do là bị trụy tim, uống thuốc giảm béo, bị lả đi, vào viện mới biết có tiền sử bệnh tim”.

Hoàn cảnh của nạn nhân vô cùng đáng thương, sự ra đi của anh ấy khiến gia đình tan nát vì: “Anh mới lấy vợ, vợ đang có bầu 5 tháng và trước đó cũng có một bé trai kháu khỉnh, khoảng 4 – 5 tuổi”.

Người đàn ông chết vì uống thuốc giảm cân và lời cảnh tỉnh cho những ai muốn làm đẹp siêu tốc - Ảnh 3
Những lời quảng cáo có cánh lan tràn trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Qua câu chuyện trên, chủ nhân của bài viết muốn cảnh tỉnh những người thừa cân có ý định làm đẹp bằng phương pháp uống thuốc giảm cân cấp tốc. Vì những thứ này không những không mang lại hiệu quả như mong muốn mà đôi khi còn gây ảnh hưởng đến tính mạng người dùng.

Trên thực tế, không phải ai gầy cũng xinh đẹp mà nó còn phụ thuộc vào tiêu chuẩn của từng người. Do đó, nếu muốn có sức khỏe tốt thì mọi người nên thường xuyên tập thể dục, ăn uống lành mạnh để vừa giảm cân vừa bảo vệ sức khỏe.

 

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