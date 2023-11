Đến 21h cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp với các đơn vị, cơ quan xử lý công việc, hiện chưa thông tin được.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương xác nhận sự việc xảy ra. Hiện lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương báo cơ quan công an để xác minh, làm rõ. Đồng thời, trấn an người mẹ của trẻ sơ sinh cùng gia đình.

Đến 21h50 cùng ngày, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết: “Sở Y tế đã nắm bắt toàn bộ nội dung sự việc, đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp chặt chẽ với công an để điều tra sự việc.

Sau đó, công an đã tìm được em bé tại Dầu Tiếng. Mặc dù đã tìm được em bé, nhưng ngành y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung theo dõi sát sức khoẻ sản phụ, động viên trấn an tinh thần của sản phụ và gia đình. Bên cạnh đó, tập trung báo động đỏ cho toàn bộ các khoa trong bệnh viện cảnh giác cao độ, rà soát lại tất cả các quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất cho người bệnh".