Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, từ ngày 4 – 6/8, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Thống kê ban đầu, đã có 4 người chết gồm ông Lường Văn Ơ. (51 tuổi) và cháu Mùa A S. (4 tuổi, cùng trú tại xã Tà Mung) bị đất sạt vào nhà dẫn đến tử vong.

Bà Lò Thị Đ. (56 tuổi, trú xã Khoen On, huyện Than Uyên) và 1 nam thanh niên khoảng 18 tuổi tại suối Nậm Mở (khu Nà Kè). UBND xã Khoen On đang xác minh danh tính nam thanh niên này. Ngoài ra tại xã Khoen On còn 3 người bị thương do sạt lở đất và lũ cuốn.