Mưa lớn gây ra sạt lở đất làm thiệt hại người, công trình cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, từ ngày 4 – 6/8, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Bà Lò Thị Đ. (56 tuổi, trú xã Khoen On, huyện Than Uyên) và 1 nam thanh niên khoảng 18 tuổi tại suối Nậm Mở (khu Nà Kè). UBND xã Khoen On đang xác minh danh tính nam thanh niên này. Ngoài ra tại xã Khoen On còn 3 người bị thương do sạt lở đất và lũ cuốn.

Thống kê ban đầu, đã có 4 người chết gồm ông Lường Văn Ơ. (51 tuổi) và cháu Mùa A S. (4 tuổi, cùng trú tại xã Tà Mung) bị đất sạt vào nhà dẫn đến tử vong.

Nhà cửa, tài sản của nhân dân các xã Mường Cang, Khoen On, Mường Kim, Tà Hừa, Tà Mung bị thiệt hại do mưa lũ - Ảnh: VietNamNet

Theo Chủ tịch UBND huyện Than Uyên Nguyễn Văn Thăng, ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động lực lượng xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thi công đóng trên địa bàn tập trung khắc phục hậu quả thiên tai; tiến hành kiểm tra, thống kê rà soát nhanh tình hình thiệt hại để cập nhật và báo cáo theo quy định.

Huyện Than Uyên đã huy động dân quân và nhân dân giúp vận chuyển đồ của 3 hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Các hộ dân còn lại tiếp tục được theo dõi, tuyên truyền, vận động di chuyển khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo thông tin từ VnExpress, Yên Bái nhiều ngày qua mưa liên tục. Lượng mưa đo được tại huyện mù Cang Chải phổ biến 100-300 mm. Tối qua, mưa lớn khiến đất đá trượt lở vào nhà dân ở bản Bla Ha Ab khiến hai cháu bé thiệt mạng. 15 nhà ở xã Hồ Bốn, 16 nhà ở xã Khao Mang, Kim Nọi bị hư hỏng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết quốc lộ 32 đoạn vào hai xã Khao Mang và Hồ Bốn bị sạt lở nhiều đoạn. Đến 9h, các lượng chức năng chưa tiếp cận được xã Hồ Bốn.

Sạt lở ở xã Khoen On, sáng 6/8 - Ảnh: VnExpress

Tại Sơn La, trong 24h qua, xã Nậm Giong mưa gần 160 mm; xã Hua Trai, Nậm Păm ở huyện Mường La mưa gần 100 mm. Một người đàn ông 33 tuổi ở xã Chiềng Lao bị lũ cuốn, đã tìm thấy thi thể.

Mưa lũ cũng khiến 8 hộ dân bị đá lăn vào nhà gây hư hại, 28 hộ khác phải di dời khẩn cấp. Quốc lộ 279D từ Mường La đi Lai Châu tắc toàn tuyến với nhiều điểm sạt lở, hiện các đơn vị đang khẩn trương khắc phục.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều 5 đến 6/8, Bắc Bộ mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày 6-7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm; đồng bằng 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Mô hình độ ẩm đất của cơ quan khí tượng cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa nên có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.