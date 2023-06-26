Mưa dông ở Bắc Bộ khi nào mới chấm dứt?

Đời sống 26/06/2023 16:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng mưa dông sẽ giảm dần từ ngày 27/6, đầu tháng 7, nắng nóng sẽ quay trở lại.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay mưa dông duy trì ở miền Bắc cả ngày. Mưa tập trung ở Đông Bắc Bộ, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm. Thời gian xảy ra mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

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Tình trạng mưa dông gây ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng khu vực trũng, thấp. Mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại khu đô thị. Dự báo mưa nhiều ở Bắc Bộ cũng như Thanh Hóa, Nghệ An còn kéo dài cho đến thứ 4 (28/6). Từ thứ 5 (29/6) nắng nóng quay trở lại.

Trong những ngày vừa qua, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa to đến rất to (phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 250mm), gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất của người dân. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn.

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Mưa dông sẽ giảm dần từ ngày 27/6 - Ảnh: Báo Giáo dục Thủ đô

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 25-27/6, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dẫn tin từ báo Giáo dục Thủ đô, từ ngày 27/6, mưa dông giảm dần ở miền Bắc, chỉ còn xảy ra cục bộ vào sáng sớm và đêm, ban ngày có khoảng tạnh ráo và nắng gián đoạn. Đến ngày 28/6, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi về chiều tối, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh Trung Bộ từ ngày 27/6, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới vẫn duy trì hình thái mưa về chiều tối đến đêm, có nơi mưa to; ngày trời nắng.

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