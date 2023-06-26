Mưa dông ở Bắc Bộ khi nào mới chấm dứt?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng mưa dông sẽ giảm dần từ ngày 27/6, đầu tháng 7, nắng nóng sẽ quay trở lại.
- Miền Bắc sắp đón mưa lớn hạ nhiệt sau chuỗi ngày oi bức
- Từ chiều tối nay, nhiều khu vực có mưa rất to
Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay mưa dông duy trì ở miền Bắc cả ngày. Mưa tập trung ở Đông Bắc Bộ, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm. Thời gian xảy ra mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng khu vực trũng, thấp. Mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại khu đô thị. Dự báo mưa nhiều ở Bắc Bộ cũng như Thanh Hóa, Nghệ An còn kéo dài cho đến thứ 4 (28/6). Từ thứ 5 (29/6) nắng nóng quay trở lại.
Trong những ngày vừa qua, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa to đến rất to (phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 250mm), gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất của người dân. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn.
Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 25-27/6, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Dẫn tin từ báo Giáo dục Thủ đô, từ ngày 27/6, mưa dông giảm dần ở miền Bắc, chỉ còn xảy ra cục bộ vào sáng sớm và đêm, ban ngày có khoảng tạnh ráo và nắng gián đoạn. Đến ngày 28/6, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi về chiều tối, trưa chiều trời nắng.
Các tỉnh Trung Bộ từ ngày 27/6, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới vẫn duy trì hình thái mưa về chiều tối đến đêm, có nơi mưa to; ngày trời nắng.