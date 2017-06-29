Mối nguy hại tiềm ẩn từ những đôi dép xỏ ngón

Đời sống 29/06/2017 21:39

Dép xỏ ngón không chỉ hợp thời trang mà còn rất tiện lợi khi sử dụng. Nhưng rất ít người biết rằng chúng có thể gây hại cho sức khỏe nếu lạm dụng quá mức.

Đôi dép xỏ ngón không chỉ giúp chị em thể hiện được phong cách thời trang mà còn tiện lợi, thoải mái khi sử dụng. Vì vậy, chúng được phái đẹp ưa chuộng và dùng nhiều nhất vào những ngày nắng nóng.

Tuy nhiên, việc lạm dụng chúng quá mức có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe mà ít ai ngờ đến. Chính vì vậy, chúng ta cần hạn chế sử dụng để tránh gặp phải những vấn đề sau:

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Những đôi dép xỏ ngón thời trang có thể là nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe nếu lạm dụng quá mức - Ảnh: Internet 

Tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và nấm

Đôi dép xỏ ngón mang lại cho chị em sự thông thoáng và thoải mái khi sử dụng. Nhưng, bên cạnh đó, điều này lại khiến cho bàn chân không được che phủ, dễ bị các loại vi khuẩn, virus và nấm xâm nhập qua da. Trong đó, vi khuẩn staphylococcus gây kích ứng da nặng, thậm chí có những trường hợp phải cắt cụt chân.

Tổn thương mắt cá chân

Dép xỏ ngón không có dây đai hỗ trợ xung quanh mắt cá chân như giày quai hậu. Do đó, mọi người thường phải bước ngắn và mắt cá chân lệch vào trong để giữ dép không bị rơi. Điều này gây tổn thương ở mắt cá chân, dễ bị bong gân hoặc sái chân.

Gây hại cho gót chân

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Khi đi bộ bằng dép xỏ ngón quá nhiều, phần gót chân sẽ dễ mỏi và đau nhức - Ảnh: Internet

Khi đi bộ bằng dép xỏ ngón quá nhiều, phần gót chân sẽ dễ mỏi và đau nhức. Bởi vì chúng không có cấu trúc nâng đỡ toàn bộ bàn chân, nhất là phần gót. Vì thế, nó tạo áp lực lớn đè nặng lên mô mềm và dồn trọng lực xuống phần gót. 

Gây phồng rộp và mụn nước

Chị em dễ xuất hiện tình trạng bị phồng rộp mụn nước nếu mang những loại dép có quai cứng. Chúng khiến da chân bị ma sát, gây kích ứng và dẫn đến mụn nước. Đặc biệt, nếu bị vỡ sẽ tạo thành vết thương hở và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Tổn thương các ngón chân

Mối nguy hại tiềm ẩn từ những đôi dép xỏ ngón - Ảnh 3
Những đôi dép xỏ ngón cũng là nguyên nhân khiến ngón chân cái của phái đẹp bị biến dạng - Ảnh: Internet

Không chỉ giày cao gót, những đôi dép xỏ ngón cũng là nguyên nhân khiến ngón chân cái của phái đẹp bị biến dạng. Khi sử dụng thường xuyên, các ngón chân sẽ bị uốn cong và gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. 

Chứa chất độc hại, gây ung thư

Nguyên liệu chủ yếu của những đôi dép xỏ ngón được làm bằng cao su hoặc nhựa chứa BPA. Đây là những hóa chất độc hại gây ra một số loại bệnh nguy hiểm, thậm chí là ung thư.

Nếu thích mang loại dép này, các nàng nên chọn loại có quai bằng vải hoặc chất liệu mềm mịn vì chúng an toàn cho sức khỏe và không làm hại đến da chân.

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