Mối nguy hại tiềm ẩn từ những đôi dép xỏ ngón

Tuy nhiên, việc lạm dụng chúng quá mức có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe mà ít ai ngờ đến. Chính vì vậy, chúng ta cần hạn chế sử dụng để tránh gặp phải những vấn đề sau:

Đôi dép xỏ ngón không chỉ giúp chị em thể hiện được phong cách thời trang mà còn tiện lợi, thoải mái khi sử dụng. Vì vậy, chúng được phái đẹp ưa chuộng và dùng nhiều nhất vào những ngày nắng nóng.

Đôi dép xỏ ngón mang lại cho chị em sự thông thoáng và thoải mái khi sử dụng. Nhưng, bên cạnh đó, điều này lại khiến cho bàn chân không được che phủ, dễ bị các loại vi khuẩn, virus và nấm xâm nhập qua da. Trong đó, vi khuẩn staphylococcus gây kích ứng da nặng, thậm chí có những trường hợp phải cắt cụt chân.

Tổn thương mắt cá chân

Dép xỏ ngón không có dây đai hỗ trợ xung quanh mắt cá chân như giày quai hậu. Do đó, mọi người thường phải bước ngắn và mắt cá chân lệch vào trong để giữ dép không bị rơi. Điều này gây tổn thương ở mắt cá chân, dễ bị bong gân hoặc sái chân.

Gây hại cho gót chân

Khi đi bộ bằng dép xỏ ngón quá nhiều, phần gót chân sẽ dễ mỏi và đau nhức. Bởi vì chúng không có cấu trúc nâng đỡ toàn bộ bàn chân, nhất là phần gót. Vì thế, nó tạo áp lực lớn đè nặng lên mô mềm và dồn trọng lực xuống phần gót.

Gây phồng rộp và mụn nước

Chị em dễ xuất hiện tình trạng bị phồng rộp mụn nước nếu mang những loại dép có quai cứng. Chúng khiến da chân bị ma sát, gây kích ứng và dẫn đến mụn nước. Đặc biệt, nếu bị vỡ sẽ tạo thành vết thương hở và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Tổn thương các ngón chân

Không chỉ giày cao gót, những đôi dép xỏ ngón cũng là nguyên nhân khiến ngón chân cái của phái đẹp bị biến dạng. Khi sử dụng thường xuyên, các ngón chân sẽ bị uốn cong và gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển.