Mặt nạ bơ sữa chua – Bí quyết cấp ẩm, khắc phục khuyết điểm cho làn da khô

Mặc dù mặt nạ bơ sữa chua rất tốt, giúp tăng cường độ đàn hồi của da, đảo ngược tác động của quá trình lão hóa, giúp hạn chế các nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng không phải loại da nào cũng có thể sử dụng. Đặc biệt da khô, da nhạy cảm, da dễ nổi mụn thì không nên đắp loại mặt nạ này.

Mặt nạ bơ sữa chua chứa rất nhiều dưỡng chất vitamin A, C, E, B, K, Biotin và một sô loại axit béo… rất tốt cho da. Nhanh chóng làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn, da chùng nhão, thiếu độ đàn hồi. Đồng thời hạn chế nhờn và ngăn ngừa tình trạng mụn viêm, làm mờ đáng kể các vết sẹo thâm do mụn. Hơn thế nữa còn cấp ẩm cho làn da của bạn, giúp cho bề mặt da trở nên mịn màng hơn. Vì thế, đắp mặt nạ bơ sữa chua là một giải pháp tuyệt vời để nuôi dưỡng và giữ gìn vẻ đẹp của làn da.

Thông thường, bạn cũng chỉ nên đắp mặt nạ bơ sữa chua từ 2-3 lần/tuần. Đây là tần suất vừa đủ để dưỡng da, bổ sung đủ dưỡng chất và cấp ẩm giúp các tế bào da khỏe mạnh. Cũng như có thể kháng khuẩn, giúp da trắng sáng đều màu hơn và ngăn chặn tình trạng mụn nhọt.

Chính vì vậy, căn cứ vào tình trạng của mỗi người mà các chị em kết hợp mặt nạ bơ sữa chua không đường với các nguyên liệu như mật ong, chanh và trứng cho phù hợp để tăng hiệu quả làm đẹp da. Đồng thời tránh được các tác dụng phụ ngoài ý muốn.

Mặt nạ bơ và sữa chua - Phương thức làm đẹp hiệu quả cho da khô

Để làm mặt nạ bơ sữa chua, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây:

½ quả bơ

½ hũ sữa chua không đường

Lấy phần thịt của quả bơ nghiền thật nhuyễn rồi trộn đều với nửa hũ sữa chua không đường thành hỗn hợp sánh đặc. Sau khi rửa mặt sạch sẽ thì thoa đều hỗn hợp lên mặt. Chỉ thoa một lớp mỏng vừa đủ rồi nằm thư giãn khoảng 15-20 phút. Cuối cùng rửa sạch lại với nước mát rồi dùng khăn bông lau khô. Tiếp tục dưỡng da như thông thường.

Để tăng độ đàn hồi cho da, liên kết các collagen bị nhão, trùng trở nên căng, giàu sức sống thì bạn nên cho thêm lòng trắng trứng gà vào hỗn hợp mặt nạ bơ sữa chua.

Mặt nạ bơ sữa chua và lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng gà chứa nhiều vitamin, khoáng chất và protein giúp da ngăn ngừa lão hóa. Bên cạnh đó thúc đẩy làn da sản sinh collagen, tăng độ tươi trẻ cho làn da. Chính vì vậy, mặt nạ bơ sữa chua và trứng gà là bí quyết tuyệt vời cho các chị em tuổi 30 gìn giữ sắc xuân.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

¼ quả bơ.

¼ hũ sữa chua không đường.

1 quả trứng gà.

Dưỡng ẩm hiệu quả với mặt nạ bơ sữa chua và trứng gà

Đầu tiên, bạn hãy tách lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Chỉ lấy lòng trắng trứng rồi trộn đều với sữa chua không đường và phần bơ đã được nghiền nát. Sau khi rửa mặt sạch và lau khô thì hãy thoa đều hỗn hợp lên da mặt. Dùng các ngón tay massage nhẹ nhàng để cho các dưỡng chất thẩm thấu đều vào da. Để hỗn hợp trên da khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm và rửa lại một lần nữa bằng nước lạnh. Cuối cùng thoa thêm một lớp toner để làm se khít lỗ chân lông.

Kiên trì thực hiện mặt nạ này trong khoảng 1 tháng bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt. Không những mềm mịn, lỗ chân lông se khít mà làn da còn rạng ngời, sáng đều màu hơn rất nhiều.

Mặt nạ bơ sữa chua và tinh bột nghệ

Bạn muốn nhanh chóng thổi bay mụn, xóa những vết thâm trên mặt thì hãy sử dụng ngay mặt nạ bơ sữa chua và tinh bột nghệ nhé! Bởi nghệ có đặc tính kháng viêm, chống nhiễm trùng, kháng khuẩn, đẩy lùi mụn, làm sáng da, mờ sẹo mụn hiệu quả. Cộng với các dưỡng chất có trong bơ và sữa chua nhanh chóng bổ sung dưỡng chất giúp da khỏe mạnh, chống lại các tác nhân hình thành mụn.

Nguyên liệu cần có:

1 thìa tinh bột nghệ

¼ quả bơ

¼ hũ sữa chua không đường

Sạch mụn nhanh chóng với mặt nạ bơ sữa chua và nghệ

Với hỗn hợp này bạn hãy nghiền nhuyễn phần bơ đã chuẩn bị sau đó trộn đều với ¼ hũ sữa chua và 1 thìa tinh bột nghệ thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi đã tẩy tế bào chết xong thì hãy thoa hỗn hợp này lên. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước mát. Chỉ cần thực hiện 2-3 lần/tuần bạn sẽ thấy da sáng màu và giảm mụn đáng kể.

Mỗi tối trước khi đi ngủ là thời điểm tuyệt vời để đắp loại mặt nạ này. Bởi đây là thời gian cơ thể được thư giãn và nghỉ ngơi. Đồng thời cũng tránh được các tác động ảnh hưởng của ban ngày đến làn da như ánh nắng, khói, bụi…

Mặt nạ bơ sữa chua và chanh

Mặt nạ bơ sữa chua và chanh có tác dụng tẩy tế bào chết rất tốt. Bởi chanh có chứa axit citric là một chất có tác dụng làm mờ thâm, dưỡng trắng da và tẩy tế bào chết. Tuy nhiên nhược điểm của loại mặt nạ này chính là dễ bắt nắng. Do đó, khi đi ra ngoài bạn cần che chắn da thật kỹ, luôn luôn thoa kem chống năng để không bị bắt nắng.

Nguyên liệu cần có:

1 quả chanh.

¼ quả bơ.

¼ hũ sữa chua không đường.

Mặt nạ bơ sữa chua và chanh tẩy tế bào chết hiệu quả

Với chanh, bạn hãy vắt lấy nước cốt. Còn bơ thì lấy phần thịt nghiền nhuyễn. Sau đó trộn đều với sữa chua không đường tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi rửa mặt sạch sẽ thì hãy thoa đều hỗn hợp lên da mặt. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều vào bên trong. Khoảng 15 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Loại mặt nạ này bạn chỉ nên đắp 2-3 lần/tuần để tránh bào mòn da.

Lưu ý khi đắp mặt nạ bơ sữa chua

Nguyên liệu dùng để làm mặt nạ bơ sữa chua đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên hiệu quả dưỡng da. Chính vì vậy, bạn không nên lựa chọn qua loa. Với bơ thì hãy chọn những quả chín mềm, vừa phải. Không chọn những trái quá chín vì sẽ bị ngẫu và không đảm bảo chất lượng. Với sữa chua cũng vậy, cần ưu tiên chọn sữa chua không đường để đảm bảo nguyên chất, đắp lên mặt không bị dị ứng.

Mặt nạ bơ sữa chua rất phù hợp với làn da dầu, có thể giúp bạn cân bằng lượng dầu trên mặt, loại bỏ độ bóng của da, đồng thời giảm nguy cơ nổi mụn trứng cá và các loại mụn khác. Nhưng loại da này thường bị bít tắc lỗ chân lông do dầu nhờn tiết ra nhiều, kết dính bụi bẩn. Do đó, trước khi đắp mặt nạ bạn nên rửa mặt bằng nước ấm hoặc xông hơi để lỗ chân lông giãn nở. Điều này sẽ giúp da hấp thụ tốt hơn những dưỡng chất từ bơ và sữa chua.

Chọn qua bơ to tròn và vừa chín để làm mặt nạ dưỡng da

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý thêm về lượng mặt nạ cần đắp. Bạn không nên làm quá nhiều, chỉ dùng một lượng vừa đủ để thoa lên da mặt. Nếu dùng không hết thì hãy bỏ đi, chứ không nên lưu giữ lại. Bởi có thể dẫn đến tình trạng mặt nạ thừa, để lâu có thể bị nhiễm khuẩn.

Qua đây có thể thấy được, mặt nạ bơ sữa chua có tác dụng rất tốt đối với việc dưỡng da, làm đẹp của chị em phụ nữ. Đây là một cách chăm sóc da từ thiên nhiên hiệu quả mà bạn nên thử. Da được giữ ẩm, trắng sáng, mịn màng và trở nên giàu sức sống hơn hẳn. Nhất là vào mùa đông hanh khô, loại mặt nạ này chính là bí quyết tuyệt vời để chống lại sự nứt nẻ, làm chậm quá trình lão hóa giúp bạn tự tin hơn khi đứng trước mọi người.