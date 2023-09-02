Lưu ý: Tối 2/9, TP.HCM cấm nhiều tuyến đường trung tâm thuộc các quận 1, quận 4 và TP.Thủ Đức

Đời sống 02/09/2023 14:41

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa ra thông báo cấm xe nhiều tuyến đường quanh khu vực trung tâm TP.HCM, khu vực đường hầm sông Sài Gòn thuộc các quận 1, quận 4 và TP.Thủ Đức để bắn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm lễ Quốc khánh 2/9/2023.

Theo thông tin từ VTC News, sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực đầu đường Hầm sông Sài Gòn chào mừng 78 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 78 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền.

Theo đó, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức), Sở GTVT thông tin công tác điều chỉnh giao thông như sau:

Lưu ý: Tối 2/9, TP.HCM cấm nhiều tuyến đường trung tâm thuộc các quận 1, quận 4 và TP.Thủ Đức - Ảnh 1
Từ 21h - 21h15 ngày 2/9, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn - Ảnh: VTC News

Từ 20h đến 22h ngày 2/9: Cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường sau:

- Đường Nguyễn Tất Thành, quận 4: Đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội.

- Đường Bến Vân Đồn, quận 4: Đoạn từ đường Nguyễn Trường Tộ đến Nguyễn Tất Thành.

- Đường Tôn Đức Thắng, quận 1: Đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội.

- Cầu Ba Son: Phần cầu chính và các nhánh cầu (kể cả đường R12, TP Thủ Đức).

- Đường Đồng Khởi, quận 1: Đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Tôn Đức Thắng.

- Đường Hàm Nghi, quận 1: Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

- Đường Võ Văn Kiệt, quận 1: Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

- Đường Hải Triều, quận 1: Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ.

- Đường Hồ Huấn Nghiệp và Ngô Đức Kế, quận 1: Đoạn từ Công trường Mê Linh đến đường Đồng Khởi.

Từ 17h30 đến 23h ngày 2/9: Cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng) và các tuyến đường nhánh từ đường Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Lưu ý: Tối 2/9, TP.HCM cấm nhiều tuyến đường trung tâm thuộc các quận 1, quận 4 và TP.Thủ Đức - Ảnh 2
Người dân xem bắn pháo hoa tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một số lộ trình lưu thông thay thế tham khảo như sau.

Lộ trình lưu thông thay thế tham khảo đối với khu vực đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng:

+ Lộ trình từ quận 4 đi quận 1: đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) → đường Hoàng Diệu → đường Đoàn Văn Bơ → cầu Calmette → đường Calmette → đường Trần Hưng Đạo → đường Phạm Ngũ Lão → Công trường Quách Thị Trang → đường Lê Lợi → đường Pasteur → đường Lý Tự Trọng → đường Hai Bà Trưng (quận 1).

+ Lộ trình từ quận 1 đi quận 4: đường Tôn Đức Thắng (quận 1) → Công trường Mê Linh → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Nguyễn Thái Bình (hoặc đường Nguyễn Công Trứ) → đường Calmette → cầu Calmette → đường Đoàn Văn Bơ → đường Hoàng Diệu → đường Nguyễn Tất Thành (quận 4).

+ Lộ trình từ quận 1 đi TP Thủ Đức: đường Võ Văn Kiệt (quận 1) → đường song hành Võ Văn Kiệt → đường Pasteur → đường Lý Tự Trọng → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Duẩn→đường Nguyễn Bỉnh Khiêm→ đường Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → đường Nguyễn Cơ Thạch→ đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức ).

+ Lộ trình từ TP Thủ Đức đi quận 1: đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) → đường Nguyễn Cơ Thạch → cầu Thủ Thiêm → đường Nguyễn Hữu Cảnh → đường Tôn Đức Thắng → đường Lê Duẩn → đường công xã Paris → đường Hàn Thuyên → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Võ Văn Kiệt (quận 1).

Cũng trong nguồn tin này, nhằm đảm bảo an ninh cho chương trình Hoa đăng khinh khí cầu và bắn Pháo hoa, Sở Giao thông- Vận tải TPHCM cũng yêu cầu người dân khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên một số khu vực như cầu Khánh Hội, cầu Móng, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn. Các lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tuần tra kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

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