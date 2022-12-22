Lời chúc tết hay cho bố mẹ chồng trong dịp tết 2023

1. “Người ta nói “có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Từ ngày sinh em bé xong, con càng thấm thía câu nói này hơn. Giờ con đã biết thế nào là thức khuya dậy sớm, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho con gái bé bỏng. Có nhiều hôm bé sốt, con hầu như thức trắng, mẹ luôn là người giúp con, giục con đi ngủ để mẹ coi thay. Nếu không có mẹ, mẹ chẳng biết xoay sở ra sao. Con cám ơn mẹ nhiều lắm. Suốt đời này con không biết làm sao để trả hết những ân tình mẹ dành cho con.

Chúc tết bố mẹ chồng không phải dễ nếu như chị em mới lần đầu về nhà chồng hoặc không khéo ăn khéo nói. Tuy nhiên, với những lời chúc tết hay cho bố mẹ chồng gợi ý dưới đây thì thử thách này sẽ trở nên rất đơn giản đấy! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

3. Con chúc mẹ sang năm mới 2023 thật vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Mẹ phải cười nhiều lên nhé, cho dù mẹ phải lo toan những bộn bề của cuộc sống, chăm lo cho gia đình mình. Dù thế nào mẹ cũng phải vui lên, để bọn con được thấy nụ cười của mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!

2. Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, con chúc bố mẹ vợ (bố mẹ chồng) có nhiều sức khỏe để có thể dẫn dắt chúng con đi trên đường đời. Bố mẹ mãi mãi là người yêu quý của chúng con, con rất mong luôn có bố mẹ bên cạnh!

4. Đây là cái Tết đầu tiên kể từ khi con làm dâu ở nhà, được sự thương yêu chở che của ba mẹ. Con cầu chúc ba mẹ tuổi vàng luôn dồi dào sức khỏe để mỗi Tết đến cả nhà mình sẽ cùng du hành Nam Bắc, mỗi xuân về lại quây quần gói bánh chưng, làm dưa món thịt đông” là một trong những lời chúc đầu tiên đoạt giải.

5. Con chúc bố mẹ vợ (bố mẹ chồng) có nhiều sức khỏe để có thể dẫn dắt chúng con đi trên đường đời. Bố mẹ mãi mãi là người yêu quý của chúng con, con rất mong luôn có bố mẹ bên cạnh!

Lời chúc tết bố mẹ chồng đầy ý nghĩa trong năm Quý Mão 2023!

6. Con chúc ba mẹ năm mới nhiều niềm vui mới, mọi khó nhọc trên đôi vai sẽ vơi bớt đi. Con chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi. Con chúc ba mẹ của con sống vui cùng con cháu.

7. Tết Mậu Tuất, con chúc Bố mãi trẻ khỏe, dẻo dai. Xuân sang con gái yêu chúc Mẹ ngày càng tươi tắn, xuân sắc hơn xuân. Con mãi yêu gia đình nhỏ bé, thân thương này.

8. Chúc mẹ một mùa xuân tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi để tận hưởng niềm vui và mỗi năm mẹ lại đem mùa xuân về cho gia đình.

9. Tết năm nay thật đặc biệt, con có thêm một người mẹ luôn yêu thương vỗ về khi gặp những trắc trở khó khăn trong cuộc sống. Cám ơn mẹ đã cho con tình yêu thương vô bờ bến khi lần đầu về làm dâu mới. Chúc mẹ năm mới thật nhiều sức khỏe và sẽ mãi luôn ở bên vợ chồng con!

10. Con chúc ba mẹ năm mới nhiều niềm vui mới, mọi khó nhọc của một năm đã qua nên để hết xuống. Cám ơn bố mẹ đi cùng vợ chồng con tới hết đoạn đường trắc trở. Con chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi. Con chúc ba mẹ của con sống vui cùng con cháu.

Bên cạnh những món quà, thì lời chúc tết may mắn và ý nghĩa đầu năm là không thể thiếu!

11. Con thật là một người may mắn khi trong cuộc đời này có hai người bố luôn yêu thương con đó là bố ruột con và người kia chính là bố vợ con. Năm mới, con cầu chúc bố luôn được hạnh phúc, mạnh khỏe bên chúng con!

12. Bố mẹ là bố mẹ chồng tuyệt vời, con rất may mắn khi được làm con dâu của bố mẹ. Nhân dịp năm mới, con xin chúc bố mẹ mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và sẽ ở lại với chúng con nhiều năm nữa để chúng con có thể chăm sóc cho bố mẹ.

13. Cảm ơn mẹ vì đã giúp cả gia đình mình được yên ấm, hạnh phúc và gắn kết bền chặt với nhau. Mẹ đã luôn hỗ hỗ trợ, chăm sóc và động viên con. Năm mới, con dâu xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ chồng tuyệt vời của con!

14. Không còn gì tuyệt vời hơn khi con được trở thành con dâu của mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã luôn coi con là con gái để yêu thương. Năm mới, mẹ phải thật vui và thật hạnh phúc mẹ nhé! Chúc mừng năm mới mẹ yêu!

15. Năm mới hoa đào nở rộ, báo hiệu năm mới an khang thịnh vượng. Con chúc bố mẹ luôn rạng rỡ tiếng cười, hạnh phúc bên nhau, chúc cho gia đình mình sang năm nay tấn tài, tấn lộc. Chúc bố mẹ cầu được ước thấy, mọi mong muốn đều thành sự thật, con cháu đông đủ, tình cảm bền chặt.

Trên đây là tổng hợp những câu chúc tết bố mẹ chồng hay và ý nghĩa nhất. Hy vọng với những lời chúc này, các chị em sẽ có một mùa tết Quý Mão 2023 đầy niềm vui và hạnh phúc, ngày càng nhận được sự yêu thương từ người thương, đặc biệt là bố mẹ chồng nhé!