Cả hai xảy ra mâu thuẫn, vì anh H. đọc được tin nhắn trong điện thoại, sau đó anh H. đánh Tuyền.

Theo thông tin từ Zingnews, cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Kim Tuyền (SN 1990, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Tuyền có quan hệ tình cảm với anh H.P.T.H. (SN 1985, ngụ thị xã Hòa Thành) từ năm 2018 đến nay. Vào khoảng 22h ngày 30/5, Tuyền cùng anh H. đi ôtô đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn ở phường 4, TP Tây Ninh. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn, vì anh H. đọc được tin nhắn trong điện thoại, sau đó anh H. đánh Tuyền.

Tức giận, Tuyền tăng ga đụng thẳng vào người anh H. khiến nạn nhân tử vong - Ảnh minh hoạ: Người Lao động

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, nghe tiếng động, nhân viên khách sạn lên mở cửa phòng. Thấy vậy, Tuyền chạy xuống bãi xe của khách sạn. Anh H. đuổi theo và đánh vào người Tuyền. Anh H. còn dùng chân đạp vào trước xe ô tô.

Tức giận, Tuyền tăng ga đụng thẳng vào người anh H. khiến nạn nhân tử vong. Đến ngày 5/6, đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Phát hiện vợ ngoại tình, chàng trai vào khách sạn bắt quả tang và lục tung phòng nhưng không thấy người tình, đến khi tìm được thì đã qua đời Khi Lý Lan và những người bạn của anh đang cố gắng xông vào, Vương Thành đã vội vàng giấu cô trong tủ quần áo, trong khi bản thân gã nhân tình trốn trên ban công phía sau dàn điều hòa bên ngoài.

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