Ngày 1/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định mới đối với bị can Phan Đình Tuyến (38 tuổi) về hành vi đâm người tình tử vong rồi tự sát nhưng bất thành.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phan Đình Tuyến (38 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "giết người".

Nghi phạm Phan Đình Tuyến đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tuy nhiên, Công an chưa thi hành lệnh bắt tạm giam với Tuyến vì ông ta đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, khoảng 19h ngày 30/5, người dân phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh trình báo, tại nhà Phan Đình Tuyến (SN 1985, trú Tổ dân phố Lê Lợi) vừa xảy ra vụ mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến sử dụng hung khí đánh nhau xảy ra xô xát khiến hai người bị thương nặng.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền phong

Ngay khi nhận thông báo, Công an phường Kỳ Liên có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc, đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên chị N.T.N. (29 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) qua đời trên đường đi cấp cứu, còn ông Tuyến được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị.

Lực lượng chức năng cho biết, chị N. bị đâm nhiều nhát ở ngực và vùng bàn tay phải, riêng ông Tuyến tự sát nên bị thương ở vùng ngực, nằm trên nền nhà.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Liên cho biết, Tuyến và Ng. sống chung với nhau nhưng chưa có giấy đăng ký kết hôn.

Án mạng kinh hoàng: Người đàn ông đâm người tình tử vong trong đêm Tối 30/5, lãnh đạo phường Kỳ Liên (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ người đàn ông đâm người tình nhiều nhát khiến người này tử vong trong đêm.

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