Lào Cai ngập chìm trong biển nước, cảnh sát vượt mưa lũ đưa sản phụ đi sinh con bằng xe chữa cháy

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to tại khu vực phường Pom Hán gây ngập úng, ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng của nhân dân.

Trưa 30/8, thông tin với Báo Công Thương, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vụ việc diễn ra vào sáng hôm nay, khi lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai vào thời điểm tại địa bàn xảy ra mưa lũ.

Đội Cảnh sát và CNCH khu vực số 2 đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị phương tiện phục vụ cứu nạn cứu hộ thực hiện các nhiệm vụ cứu người, hỗ trợ nhân dân di chuyển đồ đạc tránh nước lũ dâng cao.

Nam cảnh sát đỡ bà bầu từ xe chữa cháy vào bệnh viện - Ảnh: Báo Công Thương

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát đã tiếp cận một nhà dân đưa cụ già ngoài 80 tuổi nhà bị ngập nước đến nơi an toàn. Tiếp đó, khi nhận được tín hiệu giúp đỡ của người dân về việc bà bầu đau đẻ cần đi bệnh viện gấp, cảnh sát đã nhanh chóng đưa xe chữa cháy (xe chuyên dụng) có mặt đưa bà bầu đi cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, cũng trong sáng 30/8, cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lào Cai có mặt tại trường Mầm non Hoa Lan để giúp đỡ các học sinh trong trường di chuyển đến nơi an toàn.

Sau khi đưa sản phụ đến bệnh viện và giúp các học sinh đến nơi an toàn, Đội cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lào Cai lại trở về khu vực ngập lụt, hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản của các hộ gia đình bị sạt lở, ngập lụt.

Cảnh sát PCCC Lào Cai giúp người dân di tản khỏi nơi bị ngập sâu - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Lào Cai cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió, từ đêm 29/8 đến sáng 30/8, trên địa bàn tỉnh có nơi mưa to đến rất to.

Tính đến 9h cùng ngày, mưa dông diễn ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm 76 ngôi nhà bị ảnh hưởng, ngập úng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ đã gây ngập úng tại một số điểm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (đường 58) khiến xe máy không lưu thông được; đường Hoàng Quốc Việt từ phường Bắc Lệnh đến phường Pom Hán, TP Lào Cai cũng bị ngập sâu.