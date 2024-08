Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 30/8, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, có nơi trên 70 mm như: Quân Chu (Thái Nguyên) 141,2 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 138,2 mm, Ngọk Tụ (Kon Tum) 120,2 mm, Rô Men (Lâm Đồng) 77,8 mm, Hòa Khánh (Đắk Lắk) 73,6 mm,… Mưa to kèm theo dông sét đã khiến nhiều người lo lắng.

Dự báo chiều tối và và đêm 30/8, ở khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.