Kỳ tích: Bé gái 10 tuổi sống sót kỳ diệu sau 24 giờ đi lạc trong rừng hiểm

Đời sống 09/06/2023 12:21

Bé gái 10 tuổi sống sót một cách thần kỳ sau khi lạc gia đình trong khu rừng hoang dã, nước chảy xiết, đêm giá lạnh nhờ sự thông minh và dũng cảm của mình.

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, vào ngày chủ nhật em Shunghla Mashwani (10 tuổi) đang cùng đại gia đình dã ngoại ở Thung lũng sông Cle Elum. Trong lúc băng qua cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông gần đoạn đầu đường mòn Cathedral thì em bất ngờ lạc gia đình và không theo kịp mọi người. 

Sau đó, gia đình không thấy em không trên cầu cùng mọi người, khoảng 20 người lớn trong đoàn đã quay lại tìm em.

Kỳ tích: Bé gái 10 tuổi sống sót kỳ diệu sau 24 giờ đi lạc trong rừng hiểm - Ảnh 1
Gia đình mừng rỡ đón cô bé trở về sau 24 giờ lạc gia đình giữa vùng rừng núi hiểm trở - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Nơi đây, không có sóng di động thuộc vùng rừng núi hiểm trở, gồ ghề và hẻo lánh, cây cối rậm rạp, nhiều bụi rậm cùng dòng sông Cle Elum chảy xiết. Gia đình đã đi tìm cô bé trong khoảng 2 tiếng. Sau đó, một người qua đường bảo gia đình gọi cho cảnh sát từ điện thoại vệ tinh tại căn lều của họ gần đó, vào khoảng 2h chiều ngày Chủ Nhật.

Ngay khi nhận tin báo, các tình nguyện viên cùng trực thăng đã bắt đầu công tác tìm kiếm cứu hộ. Cả máy bay không người lái cũng được huy động. Đồng thời, cảnh sát đã ghi âm lại lời trấn an của người cha bằng tiếng mẹ đẻ và phát loa trên đường tìm kiếm để cô bé có thể nghe được và biết mọi người đang tìm mình.

Đến 3h chiều ngày hôm sau, cô bé mới được hai tình nguyện viên tìm thấy. Rất may mắn, bé Shunghla chỉ bị trầy xước nhẹ sau 24 giờ băng rừng một mình tìm gia đình. Sau khi tìm thấy bé Shunghla, lực lượng cứu hộ đã đưa em lên thuyền cứu hộ qua sông để đoàn tụ với gia đình.

Sau khi được giải cứu, cô bé kể lại với gia đình và đội tìm kiếm cứu hộ rằng: đột nhiên em bị tách ra khỏi gia đình mình khi mọi người quay trở lại cây cầu dành cho người đi bộ. Do không theo kịp đoàn, em bị lạc và không thể tìm thấy cây cầu. Bé Shunghla kể lại: "Con đã cố gắng đi ngủ vào ban đêm và thức dậy vào sáng hôm sau, rồi con sẽ tìm thấy bố mẹ mình trong rừng thôi".

Bé đã một mình đi bộ ven theo dòng sông xuyên và qua đêm giá lạnh dưới những tán cây. Cô bé tâm sự em biết rằng cần phải đi men theo dòng sông. 

Lực lượng cứu hộ ở bang Washington đã ca ngợi sự thông minh và dũng cảm của cô bé 10 tuổi đã tự mình sống sót sau 24 giờ ở địa hình hiểm trở của vùng núi Cascade sau khi bị lạc gia đình.

Kỳ tích: Bé gái 10 tuổi sống sót kỳ diệu sau 24 giờ đi lạc trong rừng hiểm - Ảnh 2
Shunghla Mashwani đã chứng tỏ mình là một cô bé dũng cảm khi sống sót một mình giữa vùng rừng núi hiểm trở - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Gia đình cô bé cho biết, họ là những người nhập cư Aghanistan, tới Mỹ cách đây 2 năm. Do xa quê hương nên gia đình và họ hàng của cô bé rất thích đến những nơi hẻo lánh, gần thiên nhiên để vơi đi nỗi nhớ quê nhà.

 

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamPlus, trường hợp tương tự, bé trai 5 tuổi bị mất tích khi đang cùng gia đình đi dạo ở giữa sa mạc phía Tây Argentina. Đây là nơi sinh sống của loài báo sư tử.

Kỳ tích: Bé gái 10 tuổi sống sót kỳ diệu sau 24 giờ đi lạc trong rừng hiểm - Ảnh 3
Việc một cậu bé 5 tuổi trải qua 24 giờ đồng hồ giữa sa mạc hoang vắng là một kỳ tích - Ảnh: VietNamPlus

Sau hơn một ngày tìm kiếm, một tình nguyện viên cuối cùng đã phát hiện cậu bé ở nơi cách địa điểm cuối cùng cậu bé được nhìn thấy 21km. Khi được tìm thấy, cậu bé vẫn an toàn nhưng bị mất nước nhẹ và đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Trong suốt 24 giờ một mình nơi hoang mạc, cậu bé đã uống nước từ một con suối và ăn cỏ để sống sót.

Quảng Nam tổ chức tìm kiếm 'xuyên đêm' học sinh bị đuối nước mất tích

Quảng Nam tổ chức tìm kiếm 'xuyên đêm' học sinh bị đuối nước mất tích

Trong lúc tắm có 3 em học sinh bị đuối nước, 2 em được cứu sống, em còn lại là H.P.G.B (học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Lợi, xã Tam Nghĩa) bị mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   mất tích sa mạc kỹ năng sinh tồn sống sót kì diệu

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 48 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá