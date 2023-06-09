Kỳ tích: Bé gái 10 tuổi sống sót kỳ diệu sau 24 giờ đi lạc trong rừng hiểm

Sau đó, gia đình không thấy em không trên cầu cùng mọi người, khoảng 20 người lớn trong đoàn đã quay lại tìm em.

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, vào ngày chủ nhật em Shunghla Mashwani (10 tuổi) đang cùng đại gia đình dã ngoại ở Thung lũng sông Cle Elum. Trong lúc băng qua cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông gần đoạn đầu đường mòn Cathedral thì em bất ngờ lạc gia đình và không theo kịp mọi người.

Ngay khi nhận tin báo, các tình nguyện viên cùng trực thăng đã bắt đầu công tác tìm kiếm cứu hộ. Cả máy bay không người lái cũng được huy động. Đồng thời, cảnh sát đã ghi âm lại lời trấn an của người cha bằng tiếng mẹ đẻ và phát loa trên đường tìm kiếm để cô bé có thể nghe được và biết mọi người đang tìm mình.

Nơi đây, không có sóng di động thuộc vùng rừng núi hiểm trở, gồ ghề và hẻo lánh, cây cối rậm rạp, nhiều bụi rậm cùng dòng sông Cle Elum chảy xiết. Gia đình đã đi tìm cô bé trong khoảng 2 tiếng. Sau đó, một người qua đường bảo gia đình gọi cho cảnh sát từ điện thoại vệ tinh tại căn lều của họ gần đó, vào khoảng 2h chiều ngày Chủ Nhật.

Đến 3h chiều ngày hôm sau, cô bé mới được hai tình nguyện viên tìm thấy. Rất may mắn, bé Shunghla chỉ bị trầy xước nhẹ sau 24 giờ băng rừng một mình tìm gia đình. Sau khi tìm thấy bé Shunghla, lực lượng cứu hộ đã đưa em lên thuyền cứu hộ qua sông để đoàn tụ với gia đình.

Sau khi được giải cứu, cô bé kể lại với gia đình và đội tìm kiếm cứu hộ rằng: đột nhiên em bị tách ra khỏi gia đình mình khi mọi người quay trở lại cây cầu dành cho người đi bộ. Do không theo kịp đoàn, em bị lạc và không thể tìm thấy cây cầu. Bé Shunghla kể lại: "Con đã cố gắng đi ngủ vào ban đêm và thức dậy vào sáng hôm sau, rồi con sẽ tìm thấy bố mẹ mình trong rừng thôi".

Bé đã một mình đi bộ ven theo dòng sông xuyên và qua đêm giá lạnh dưới những tán cây. Cô bé tâm sự em biết rằng cần phải đi men theo dòng sông.

Lực lượng cứu hộ ở bang Washington đã ca ngợi sự thông minh và dũng cảm của cô bé 10 tuổi đã tự mình sống sót sau 24 giờ ở địa hình hiểm trở của vùng núi Cascade sau khi bị lạc gia đình.

Shunghla Mashwani đã chứng tỏ mình là một cô bé dũng cảm khi sống sót một mình giữa vùng rừng núi hiểm trở - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Gia đình cô bé cho biết, họ là những người nhập cư Aghanistan, tới Mỹ cách đây 2 năm. Do xa quê hương nên gia đình và họ hàng của cô bé rất thích đến những nơi hẻo lánh, gần thiên nhiên để vơi đi nỗi nhớ quê nhà.

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamPlus, trường hợp tương tự, bé trai 5 tuổi bị mất tích khi đang cùng gia đình đi dạo ở giữa sa mạc phía Tây Argentina. Đây là nơi sinh sống của loài báo sư tử.

Việc một cậu bé 5 tuổi trải qua 24 giờ đồng hồ giữa sa mạc hoang vắng là một kỳ tích - Ảnh: VietNamPlus

Sau hơn một ngày tìm kiếm, một tình nguyện viên cuối cùng đã phát hiện cậu bé ở nơi cách địa điểm cuối cùng cậu bé được nhìn thấy 21km. Khi được tìm thấy, cậu bé vẫn an toàn nhưng bị mất nước nhẹ và đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Trong suốt 24 giờ một mình nơi hoang mạc, cậu bé đã uống nước từ một con suối và ăn cỏ để sống sót.