Trao đổi với báo Người Lao động về thông tin trên, một người đàn ông tên Danh Nhiên (SN 1986, quê Kiên Giang) - là cha của bé gái mất tích được chia sẻ trên mạng khóc nức nở cho biết "giờ kiếm con không có chắc tui sống không nổi”.

Ngày 30/5, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh người đàn ông chạy xe máy, phía sau chở theo hình con gái kèm thông tin "Tìm người mất tích" khiến người qua đường không khỏi xót xa, đồng thời mong cơ quan chức năng cũng như cộng đồng mạng giúp tìm bé gái sớm nhất.

Thấy con đi lâu không về, anh Nhiên mới lấy điện thoại ra gọi, nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy. Lúc này lòng người anh như lửa đốt, không biết con đi đâu, làm gì và bắt đầu nghĩ quẩn.

Sau khi được trấn an, người đàn ông này mới bình tĩnh chia sẻ về việc mất tích của con gái. Anh Nhiên cho biết vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24/5, lúc này mới ăn cơm xong thì con gái thứ 2 của anh tên Danh Thị Minh Thu (SN 2008) xin 20 ngàn đồng đi ra ngoài mua đồ, lúc đi em có mang theo điện thoại di động.

Theo anh Nhiên, thời gian gần đây con gái anh thường xuyên gọi điện thoại với một thanh niên "tôi đi làm suốt nên cũng không để ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng cháu nói chuyện thôi" - anh Nhiên nói.

Anh Nhiên kể thêm, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, hơn 1 năm trước anh cùng vợ và 4 người con phải dìu dắt nhau lên Bình Dương kiếm sống. "Gia đình tôi làm nghề chăn nuôi vịt, trước đây làm ăn cũng được, nhưng đợt dịch COVID-19 vừa qua không bán được vịt nên bị vỡ nợ, con cái đang học dưới quê cũng phải nghỉ học theo ba mẹ lên đây hết" - anh Nhiên cho hay.

Hiện anh Nhiên là lao động chính trong gia đình, vợ anh phải ở nhà chăm con 11 tuổi bị bại não và cháu thứ tư mới 7 tuổi. Hôm nào không đi phụ hồ thì anh đi bắt cá ở kênh rồi mang đi đổi gạo. "Con mất tích mấy ngày rồi, mà tôi cũng không có thời gian để đi tìm, vì vợ đang mang thai bé thứ 5 nữa, nếu không đi làm là chết đói cả nhà" - anh Nhiên khóc nấc.

Anh Nhiên cho biết, trước đó ngày 26/5, anh đã trình báo với công an phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về việc con gái mất tích.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước đó một trường hợp mất tích tương tự cũng xảy ra tại Nghệ An. Cụ thể, theo thông tin từ báo Giao thông, chiều 29/5, ông Phạm Công Hùng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân để tìm kiếm tung tích nam sinh mất tích 5 ngày qua.

Khoảng 5h30 sáng 24/5, em Nguyễn Văn Kế (học sinh lớp 9, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành) mang theo cặp sách, đi xe đạp điện ra khỏi nhà và nói với bố mẹ là đến trường đi học.

Đến trưa cùng ngày, bố mẹ không thấy Kế đi học về nên tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi.

Nhận được thông tin, chính quyền và Công an xã Mỹ Thành phối hợp với gia đình nắm bắt thông tin để triển khai tìm kiếm.

Nam sinh mất tích sau khi đi học - Ảnh: báo Giao thông

Tuy nhiên, dù đã lật tung các ngóc ngách trên địa bàn nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của nam sinh nói trên.

Được biết, gia đình em Kế thuộc diện hộ nghèo, là con trai duy nhất trong gia đình. Bố của em không được tỉnh táo như người bình thường, còn mẹ thường xuyên ốm đau, bệnh tật.

Kế học giỏi, ngoan ngoãn và được người thân, hàng xóm thương yêu.