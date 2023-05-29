Nóng: Hàng trăm người tìm kiếm nam sinh lớp 9 mất tích bí ẩn sau khi đi học

Đời sống 29/05/2023 12:07

Sáng 29/5, ông Phạm Công Hùng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm một nam sinh lớp 9 mất tích suốt 5 ngày qua.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, sáng 24/5, Nguyễn Văn Kế (học lớp 9) đi xe đạp điện mang theo cặp sách đến trường đi học. Đến trưa cùng ngày (24/5), người thân không thấy Kế về nhà nên dò hỏi bạn bè của Kế nhưng không có thông tin gì.

Đồng thời, sáng hôm đó, Kế cũng không đến trường học. Lo lắng cho con, gia đình tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả.

Nóng: Hàng trăm người tìm kiếm nam sinh lớp 9 mất tích bí ẩn sau khi đi học - Ảnh 1
Gia đình đăng tải hình ảnh, thông tin nam sinh Kế lên MXH để nhờ mọi người giúp đỡ tìm kiếm - Ảnh: Báo Tiền phong

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương để nhờ giúp đỡ. Lập tức, chính quyền cùng hàng trăm người dân ở xã Mỹ Thành tỏa nhau ra đi tìm kiếm nam sinh. Nhiều người lên các khu vực rừng núi trên địa bàn xã để tìm nhưng vẫn không thấy tung tích của Kế đâu.

Nóng: Hàng trăm người tìm kiếm nam sinh lớp 9 mất tích bí ẩn sau khi đi học - Ảnh 2
Cả trăm người tìm kiếm nam sinh Kế nhiều nơi, lên rừng núi tìm nhưng vẫn không có kết quả - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

Đến nay, đã 5 ngày trôi qua, vẫn không có tung tích gì. Hiện chính quyền địa phương và gia đình đang tích cực tìm kiếm nam sinh này.

Theo nguồn tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, gia đình Kế thuộc diện hộ nghèo. Kế là con trai duy nhất, cha của Kế không được tỉnh táo như người bình thường, còn mẹ của Kế thường xuyên ốm đau, bệnh tật. 

Nóng: Hàng trăm người tìm kiếm nam sinh lớp 9 mất tích bí ẩn sau khi đi học - Ảnh 3
Suốt 5 ngày qua, mọi người đều ngóng tin nam sinh Kế - Ảnh: Báo Tiền phong

Chị Phạm Lan Giang (chị họ của Kế) cho biết, trước khi mất tích, Kế từng xin cha mẹ cho nghỉ học đi làm kiếm tiền vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Tuy nhiên, cha mẹ của Kế không đồng ý, khuyên cậu gắng học ít nhất đến lớp 12 mới tính chuyện đi làm.

Giúp việc tại quán mì cay, bé trai 15 tuổi ở Hà Tĩnh mất tích bí ẩn hơn 10 ngày qua

Giúp việc tại quán mì cay, bé trai 15 tuổi ở Hà Tĩnh mất tích bí ẩn hơn 10 ngày qua

Nhiều ngày qua, gia đình không thể liên lạc được với cháu Nguyễn Hữu Tuấn (15 tuổi) khiến người thân hoang mang, lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh mất tích nam sinh lớp 9 làm thêm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 14 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 14 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới