Sáng 29/5, ông Phạm Công Hùng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm một nam sinh lớp 9 mất tích suốt 5 ngày qua.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, sáng 24/5, Nguyễn Văn Kế (học lớp 9) đi xe đạp điện mang theo cặp sách đến trường đi học. Đến trưa cùng ngày (24/5), người thân không thấy Kế về nhà nên dò hỏi bạn bè của Kế nhưng không có thông tin gì.

Đồng thời, sáng hôm đó, Kế cũng không đến trường học. Lo lắng cho con, gia đình tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả.

Gia đình đăng tải hình ảnh, thông tin nam sinh Kế lên MXH để nhờ mọi người giúp đỡ tìm kiếm - Ảnh: Báo Tiền phong

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương để nhờ giúp đỡ. Lập tức, chính quyền cùng hàng trăm người dân ở xã Mỹ Thành tỏa nhau ra đi tìm kiếm nam sinh. Nhiều người lên các khu vực rừng núi trên địa bàn xã để tìm nhưng vẫn không thấy tung tích của Kế đâu.

Cả trăm người tìm kiếm nam sinh Kế nhiều nơi, lên rừng núi tìm nhưng vẫn không có kết quả - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

Đến nay, đã 5 ngày trôi qua, vẫn không có tung tích gì. Hiện chính quyền địa phương và gia đình đang tích cực tìm kiếm nam sinh này.

Theo nguồn tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, gia đình Kế thuộc diện hộ nghèo. Kế là con trai duy nhất, cha của Kế không được tỉnh táo như người bình thường, còn mẹ của Kế thường xuyên ốm đau, bệnh tật.

Suốt 5 ngày qua, mọi người đều ngóng tin nam sinh Kế - Ảnh: Báo Tiền phong

Chị Phạm Lan Giang (chị họ của Kế) cho biết, trước khi mất tích, Kế từng xin cha mẹ cho nghỉ học đi làm kiếm tiền vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Tuy nhiên, cha mẹ của Kế không đồng ý, khuyên cậu gắng học ít nhất đến lớp 12 mới tính chuyện đi làm.

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