Kịp thời cứu sống cháu bé bị sóng biển cuốn cách bờ hơn 50m khi tắm biển Sầm Sơn

Đời sống 24/06/2023 11:58

Trong lúc tắm biển, cháu bé 6 tuổi bị sóng cuốn ra xa bờ (cách bờ hơn 50m), nguy cơ đuối nước cao. May mắn, lực lượng cứu hộ đã ứng cứu kịp thời.

Theo thông tin từ báo Công Lý, khi đi tắm biển cùng gia đình, bé trai 6 tuổi bị sóng cuốn, đánh ra xa bờ hơn 50m, nhưng may mắn được lực lượng cứu nạn cứu hộ kịp thời phát hiện và đưa vào bờ an toàn.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 23/6 tại bãi tắm B, (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn đã phát hiện một cháu bé đang tắm biển bị sóng cuốn, đánh ra xa bờ hơn 50m, nguy cơ đuối nước hiện hữu.

Kịp thời cứu sống cháu bé bị sóng biển cuốn cách bờ hơn 50m khi tắm biển Sầm Sơn - Ảnh 1
Lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu bé trai “thoát” khỏi nguy cơ đuối nước - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay lập tức, Tổ cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng phát tín hiệu, trực tiếp Hạ sĩ Đỗ Thế Anh (thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với nhân viên Đội cấp cứu biển Sầm Sơn bơi bộ ra cứu cháu bé. Sau ít phút, cháu bé được đưa vào bờ và sơ cấp cứu ban đầu, thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Được biết, nạn nhân là cháu H.T.B.P. (6 tuổi, trú tại TP Thanh Hóa). Sau khi ổn định tâm lý, cháu bé đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để chăm sóc sức khoẻ.

 

 

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