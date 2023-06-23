Tại khu vực nạo vét thuộc ấp Cầu Mới, gia đình phát hiện thi thể của người cha dượng nổi gần bờ đập, trên bờ còn dép của 3 cha con và chiếc xe máy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 23/6, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang điều tra nguyên nhân 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm do đuối nước dưới hồ Đá Đen, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 22/6, ông N.Đ.C. (44 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) chạy xe máy chở em L.T.N. (9 tuổi) và L.M.T. (7 tuổi, 2 em là con riêng của vợ) vào hồ Đá Đen bắt ốc. Khoảng 22 giờ, bà Nguyệt (vợ ông C.) về nhà không thấy chồng và 2 đứa con đâu nên gọi điện vào số điện thoại ông C. nhưng không ai bắt máy.

Khu vực hồ Đá Đen nơi 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động Bà Nguyệt và người thân vào hồ Đá Đen tìm thì thấy xe, điện thoại máy ông C. ở trên bờ. Đi xuống hồ Đá Đen mọi người phát hiện 3 đôi dép của ông C, em N. và T. Đến sáng 23/6, bà Nguyệt và mọi người phát hiện thi thể ông C. nổi lên mặt nước, cách vị trí đôi dép khoảng 2 m.

Bà Nguyệt đau đớn kể sống chung với ông C. mà không đăng ký kết hôn được khoảng 2 năm. Ông C. rất thương 2 đứa con riêng của bà Nguyệt. "Có thể ông ấy rủ 2 cháu vào hồ Đá Đen bắt ốc cho vui rồi xảy ra vụ việc đau lòng như vậy" - bà Nguyệt khóc ngất. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân đuối nước vào sáng 23/6 - Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn lặn tìm kiếm được thi thể cháu N. và T. cách bờ hồ không xa. Theo thông tin từ báo Bà Rịa - Vũng Tàu, đến trưa ngày 23/6, thi thể 3 cha con bị đuối nước tại hồ Đá Đen (TX.Phú Mỹ) đã được đưa lên bờ. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Được biết, khu vực xảy ra đuối nước có nhiều hồ đang được nạo vét và hạn chế người dân ra vào.

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