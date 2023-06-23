Cùng nhau ra hồ bắt ốc, cha dượng cùng 2 con của vợ đuối nước tử vong thương tâm

Đời sống 23/06/2023 14:07

Tại khu vực nạo vét thuộc ấp Cầu Mới, gia đình phát hiện thi thể của người cha dượng nổi gần bờ đập, trên bờ còn dép của 3 cha con và chiếc xe máy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 23/6, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang điều tra nguyên nhân 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm do đuối nước dưới hồ Đá Đen, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 22/6, ông N.Đ.C. (44 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) chạy xe máy chở em L.T.N. (9 tuổi) và L.M.T. (7 tuổi, 2 em là con riêng của vợ) vào hồ Đá Đen bắt ốc. Khoảng 22 giờ, bà Nguyệt (vợ ông C.) về nhà không thấy chồng và 2 đứa con đâu nên gọi điện vào số điện thoại ông C. nhưng không ai bắt máy.

Cùng nhau ra hồ bắt ốc, cha dượng cùng 2 con của vợ đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Khu vực hồ Đá Đen nơi 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bà Nguyệt và người thân vào hồ Đá Đen tìm thì thấy xe, điện thoại máy ông C. ở trên bờ. Đi xuống hồ Đá Đen mọi người phát hiện 3 đôi dép của ông C, em N. và T.

Đến sáng 23/6, bà Nguyệt và mọi người phát hiện thi thể ông C. nổi lên mặt nước, cách vị trí đôi dép khoảng 2 m.

Bà Nguyệt đau đớn kể sống chung với ông C. mà không đăng ký kết hôn được khoảng 2 năm. Ông C. rất thương 2 đứa con riêng của bà Nguyệt. "Có thể ông ấy rủ 2 cháu vào hồ Đá Đen bắt ốc cho vui rồi xảy ra vụ việc đau lòng như vậy" - bà Nguyệt khóc ngất.

Cùng nhau ra hồ bắt ốc, cha dượng cùng 2 con của vợ đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân đuối nước vào sáng 23/6 - Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn lặn tìm kiếm được thi thể cháu N. và T. cách bờ hồ không xa.

Theo thông tin từ báo Bà Rịa - Vũng Tàu, đến trưa ngày 23/6, thi thể 3 cha con bị đuối nước tại hồ Đá Đen (TX.Phú Mỹ) đã được đưa lên bờ. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Được biết, khu vực xảy ra đuối nước có nhiều hồ đang được nạo vét và hạn chế người dân ra vào.

 

Trung úy CSGT kịp thời cứu một phụ nữ nhảy cầu Bến Lức tự tử

Trung úy CSGT kịp thời cứu một phụ nữ nhảy cầu Bến Lức tự tử

Khi phát hiện hai tay nạn nhân dần chìm xuống dưới đám lục bình, Trung úy CSGT chụp được cánh tay, kéo người phụ nữ này đưa lên xuồng và chạy vào bờ an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 cha con đuối nước 2 người tử vong ở hồ Đá Đen tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 14 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 14 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ