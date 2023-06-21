Bắt người đàn ông bán vé số dâm ô bé gái 7 tuổi

Đời sống 21/06/2023 16:09

Thấy bé gái ngồi trước nhà, đối tượng lại gần bế lên rồi chui qua cửa cuốn để vào nhà thực hiện hành vi dâm ô.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/6, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ D.X.Q. (42 tuổi) để điều tra hành vi dâm ô trẻ em.

Theo cơ quan công an, ngày 20/6, Q. đi bán vé số dạo tại khu vực xã Tân Thành, TP Đồng Xoài.

Khi Q. đi đến trước một căn nhà trên đường quốc lộ 14 thì người này đi vào để xin nước uống.

Bắt người đàn ông bán vé số dâm ô bé gái 7 tuổi - Ảnh 1
Đối tượng D.X.Q bị bắt - Ảnh: Bình Phước online

Dẫn tin từ Bình Phước online, lúc này, Q. thấy cháu T.B (7 tuổi) đang ngồi một mình phía trước nhà, cửa cuốn đang kéo xuống, cách nền nhà khoảng 50cm. Thấy trong nhà không có người lớn nên Q. hỏi chuyện cháu T.B nhưng cháu không trả lời thì Q. đã nảy sinh ý định dâm ô với cháu.

Sau đó, Q. lại gần bế bé gái lên rồi chui qua cửa cuốn vào trong nhà thực hiện hành vi dâm ô cháu bé. Ít phút sau, phụ huynh của bé gái về nhà thì kịp thời phát hiện vụ việc.

Q. cúi người chui qua cửa cuốn định bỏ chạy thì bị người nhà cháu bắt giữ và giao cho công an.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Đồng Xoài làm rõ.

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