Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 7h20 ngày 10/7, Đội PCCC và CNCH Công an TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) nhận tin báo tại gia đình ông Phan Văn Thuận (59 tuổi, thuộc KP.Suối Sâu, P.An Tịnh, TX.Trảng Bàng) xuất hiện 1 con trăn lớn bò vào nhà và nằm trong nhà vệ sinh. Người dân phát hiện con trăn lớn đã sợ hãi chạy ra ngoài, báo lực lượng công an.

Con trăn nằm trong nhà ông Phan Văn Thuận - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay khi tiếp nhận tin báo, khoảng 10 chiến sĩ cứu hộ cứu nạn Công an TX.Trảng Bàng được điều xuống hiện trường. Tại hiện trường, con trăn tỏ ra hung dữ, liên tục quấn thân, thè lưỡi để tự vệ khi bị cảnh sát dùng gậy đè khống chế. Sau thời gian hợp lực, các chiến sĩ đã khống chế bắt trăn bỏ vào bao tải.