Kinh hoàng rắn trong nhà vệ sinh: Cận cảnh chục cảnh sát PCCC vây bắt trăn gấm hơn 50kg hung dữ, liên tục quấn thân, thè lưỡi

Đời sống 10/07/2023 16:08

Ngày 10/7, ông Phan Văn Thuận (59 tuổi, Tây Ninh) đi vào nhà vệ sinh tá hỏa phát hiện con trăn khủng tỏ ra hung dữ, liên tục quấn thân, thè lưỡi khiến nhiều người sợ hãi tháo chạy.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 7h20 ngày 10/7, Đội PCCC và CNCH Công an TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) nhận tin báo tại gia đình ông Phan Văn Thuận (59 tuổi, thuộc KP.Suối Sâu, P.An Tịnh, TX.Trảng Bàng) xuất hiện 1 con trăn lớn bò vào nhà và nằm trong nhà vệ sinh. Người dân phát hiện con trăn lớn đã sợ hãi chạy ra ngoài, báo lực lượng công an.

Kinh hoàng rắn trong nhà vệ sinh: Cận cảnh chục cảnh sát PCCC vây bắt trăn gấm hơn 50kg hung dữ, liên tục quấn thân, thè lưỡi - Ảnh 1
Con trăn nằm trong nhà ông Phan Văn Thuận - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay khi tiếp nhận tin báo, khoảng 10 chiến sĩ cứu hộ cứu nạn Công an TX.Trảng Bàng được điều xuống hiện trường. Tại hiện trường, con trăn tỏ ra hung dữ, liên tục quấn thân, thè lưỡi để tự vệ khi bị cảnh sát dùng gậy đè khống chế. Sau thời gian hợp lực, các chiến sĩ đã khống chế bắt trăn bỏ vào bao tải.

Kinh hoàng rắn trong nhà vệ sinh: Cận cảnh chục cảnh sát PCCC vây bắt trăn gấm hơn 50kg hung dữ, liên tục quấn thân, thè lưỡi - Ảnh 2
Qúa trình Công an thị xã Trảng Bàng bắt con trăn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, ngay khi khống chế được con trăn gấm nặng khoảng 50kg, dài khoảng 3m, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh xử lý.

Kinh hoàng rắn trong nhà vệ sinh: Cận cảnh chục cảnh sát PCCC vây bắt trăn gấm hơn 50kg hung dữ, liên tục quấn thân, thè lưỡi - Ảnh 3
Con trăn giao cho Chi cục Kiểm lâm xử lý - Ảnh: Thanh niên

Đây là con trăn gấm thuộc nhóm 2B nằm trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm động vật quý hiếm.

Kinh hoàng rắn trong nhà vệ sinh: Cận cảnh chục cảnh sát PCCC vây bắt trăn gấm hơn 50kg hung dữ, liên tục quấn thân, thè lưỡi - Ảnh 4
Con trăn sau khi bị Cảnh sát PCCC bắt giữ - Ảnh: Báo Thanh niên
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Từ khóa:   trăn gấm khủng trăn bò vào nhà dân Sách đỏ Việt Nam

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