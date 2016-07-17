Không chỉ để ăn, những công dụng khác của dưa leo sẽ khiến bạn 'há hốc' mồm

Đời sống 17/07/2016 09:11

Không chỉ là loại rau quả tuyệt vời để ăn, chắc chắn bạn sẽ kinh ngạc khi biết dưa leo còn nhiều công dụng cực hay khác.

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Không chỉ để ăn, những công dụng khác của dưa leo sẽ khiến bạn 'há hốc' mồm - Ảnh 1
Ngoài ăn, dưa leo còn vô số công dụng khác

Dưa leo là loại rau quả rất ngon. Bạn có thể ăn sống như một món ăn vặt giàu dinh dưỡng hoặc cho vào salad...vv. Nó chứa kali, vitamin K, C, A, giàu phốt pho và mangan, magie, axit pantothenic. Dưa leo chứa hàm lượng thấp natri, cholesterol và chất béo bão hòa.

Ngoài việc để ăn, chắc chắn bạn chưa biết dưa leo còn có rất nhiều công dụng khác. Dưới đây là những điều bạn có thể làm với dưa leo:

Thay cà phê

Nếu cảm thấy mệt, bạn có thể dùng dưa leo thay caffein, vì chúng giàu carbohydrate và vitamin B.

Khiến kính phòng tắm không bị mờ

Nếu bạn muốn có mùi thơm giống spa và không muốn tấm gương trong phòng tắm mờ đi khi đang tắm nước nóng, chỉ cần chà dưa leo lên gương trước khi tắm.

Đuổi các loài gây hại trong vườn

Bạn có thể đuổi các loài gây hại trong vườn bằng cách đặt các miếng dưa leo lên 1 đĩa thiếc trong vườn. Nhôm và hóa chất của dưa leo sẽ phản ứng với nhau và khiến côn trùng tránh xa.

Giảm mỡ

Bạn có thể giảm mỡ bằng cách chà các miếng dưa leo lên các vùng mỡ. Đó là vì collagen và các hóa chất thực vật phản ứng với nhau và giúp làm căng da. Thậm chí cách này cũng có tác dụng đối với các nếp nhăn.

Không chỉ để ăn, những công dụng khác của dưa leo sẽ khiến bạn 'há hốc' mồm - Ảnh 2
Chà miếng dưa leo lên khu vực có mỡ - Ảnh minh họa

Trị nhức đầu và khó chịu do rượu bia

Dưa leo có thể giúp bạn tránh nhức đầu và dư vị khó chịu sau khi uống rượu. Chỉ cần ăn 1 quả dưa leo trước khi đi ngủ, bạn sẽ tỉnh dậy một cách sảng khoái. Đó là vì dưa leo giàu electrolyte, vitamin B và đường, giúp cơ thể bạn duy trì sự cân bằng.

Giúp bạn no mà không tăng cân

Bạn muốn loại bỏ cảm giác đói nhưng không muốn ăn thứ gì đó nhiều calo? Hãy ăn dưa leo vì chúng không có calo và khiến bạn có cảm giác no.

Đánh bóng giày

Dưa leo có thể được dùng làm chất đánh bóng giày. Chà miếng dưa leo lên giày và với sự giúp đỡ của các hóa chất trên dưa leo, giày của bạn sẽ trở nên sáng bóng.

Không chỉ để ăn, những công dụng khác của dưa leo sẽ khiến bạn 'há hốc' mồm - Ảnh 3
Dưa leo sẽ giúp giày sáng bóng như mua ở tiệm về - Ảnh minh họa

Chống gỉ

Hết dầu chống gỉ? Đừng lo, hãy cắt 1 quả dưa leo và chà lên khu vực bạn muốn bôi trơn.

Giảm stress

Giảm stress bằng cách cắt 1 quả dưa leo rồi bỏ vào nước đang sôi. Các chất dinh dưỡng và hóa chất sẽ bắt đầu phản ứng và 1 mùi hương dễ chịu sẽ được giải phóng cùng với hơi nước, giống như bạn đang ở trong tiệm spa vậy.

Trị hôi miệng

Loại bỏ mùi hôi miệng bằng cách dùng lưỡi đè 1 miếng dưa leo lên vòm miệng, các hóa chất thực vật trong dưa leo sẽ diệt vi khuẩn gây hôi miệng.

Đánh bóng vòi nước, bồn rửa và thép không gỉ

Bạn có thể tẩy sạch vòi nước, bồn rửa hay thép không gỉ bằng cách chà miếng dưa leo lên bề mặt của chúng. Nó sẽ khiến chúng trở nên sáng bóng như mới.

Tẩy chữ viết của bút mực, phấn hoặc bút marker

Dùng dưa leo để tẩy chữ viết của bút mực, phấn màu hoặc bút marker bằng cách chậm rãi chà vỏ dưa leo lên khu vực muốn tẩy.

Giờ bạn đã biết dưa leo còn có những công dụng tuyệt vời này rồi đấy. Hãy thử ngay khi có dịp nhé.

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