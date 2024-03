Theo VietNamNet đưa tin, ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” xảy ra tại một địa chỉ ở đường Điện Biên Phủ, phường 22 (quận Bình Thạnh) và tại một địa chỉ ở đường Hoàng Sa, phường 5 (quận Tân Bình) vào các ngày giữa tháng 2/2024 để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết đây là vụ án có yếu tố người ngoại quốc bị tố cáo, cụ thể là ông F.M, lưu trú ở quận Bình Thạnh. Còn bé gái 9 tuổi là Việt kiều, tên S. Do đó, Công an quận Tân Bình đã báo cáo và chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.