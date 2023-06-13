Người đàn ông vào quán cafe dàn cảnh gọi nhân viên ra ngoài nói chuyện và yêu cầu làm thêm nước mang về, sau đó vờ đi vệ sinh rồi lấy trộm điện thoại.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 13/6, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn xác minh vụ việc một nữ sinh bị trộm cắp điện thoại tại quán cà phê trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông dàn cảnh mua nước ở quán cà phê rồi nhanh chóng lấy trộm điện thoại.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại quán cà phê trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm vào sáng 12/6. Nạn nhân là chị H (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), nhân viên của quán.

Người đàn ông lấy điện thoại của chị H bị camera an ninh ghi lại - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Khoảng 6 giờ 22 phút cùng ngày, chị H cùng một nhân viên khác đang ở quán thì một người đàn ông (40 tuổi) đến.

Người này liên tục gọi hai nhân viên ra bên ngoài, ở trước quán để nói chuyện và yêu cầu làm thêm hai ly nước để mang về. Đến khi người đàn ông rời đi, chị H kiểm tra thì phát hiện mất điện thoại.

Qua camera an ninh, chị H thấy người đàn ông trong lúc đi vệ sinh đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại của chị H để trên quầy rồi rời đi.

Theo nạn nhân, chiếc điện thoại bị lấy mất giá hơn 3 triệu đồng.

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, chị H. hiện là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Q.Gò Vấp (TP.HCM).

Khu vực chị H. để điện thoại, bị lấy trộm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống trả tiền thuê trọ, chị H. xin vào làm tại quán nước trên được hơn 3 tháng nay. Theo chị H., điện thoại bị lấy trộm trị giá hơn 3 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. vẫn chưa trình báo công an. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội để người dân cảnh giác.

Qua nắm thông tin địa bàn, chiều 13.6, Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) đã đến quán nước trên ghi nhận vụ việc, lời khai những người liên quan, để truy xét, làm rõ vụ trộm điện thoại.

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