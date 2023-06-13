Đi làm thêm ở quán cafe, nữ sinh viên bị dàn cảnh lấy trộm điện thoại

Đời sống 13/06/2023 19:59

Người đàn ông vào quán cafe dàn cảnh gọi nhân viên ra ngoài nói chuyện và yêu cầu làm thêm nước mang về, sau đó vờ đi vệ sinh rồi lấy trộm điện thoại.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 13/6, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn xác minh vụ việc một nữ sinh bị trộm cắp điện thoại tại quán cà phê trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông dàn cảnh mua nước ở quán cà phê rồi nhanh chóng lấy trộm điện thoại.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại quán cà phê trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm vào sáng 12/6. Nạn nhân là chị H (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), nhân viên của quán.

Đi làm thêm ở quán cafe, nữ sinh viên bị dàn cảnh lấy trộm điện thoại - Ảnh 1
Người đàn ông lấy điện thoại của chị H bị camera an ninh ghi lại - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Khoảng 6 giờ 22 phút cùng ngày, chị H cùng một nhân viên khác đang ở quán thì một người đàn ông (40 tuổi) đến.

Người này liên tục gọi hai nhân viên ra bên ngoài, ở trước quán để nói chuyện và yêu cầu làm thêm hai ly nước để mang về. Đến khi người đàn ông rời đi, chị H kiểm tra thì phát hiện mất điện thoại.

Qua camera an ninh, chị H thấy người đàn ông trong lúc đi vệ sinh đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại của chị H để trên quầy rồi rời đi.

Theo nạn nhân, chiếc điện thoại bị lấy mất giá hơn 3 triệu đồng.

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, chị H. hiện là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Q.Gò Vấp (TP.HCM).

Đi làm thêm ở quán cafe, nữ sinh viên bị dàn cảnh lấy trộm điện thoại - Ảnh 2
Khu vực chị H. để điện thoại, bị lấy trộm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống trả tiền thuê trọ, chị H. xin vào làm tại quán nước trên được hơn 3 tháng nay. Theo chị H., điện thoại bị lấy trộm trị giá hơn 3 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. vẫn chưa trình báo công an. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội để người dân cảnh giác.

Qua nắm thông tin địa bàn, chiều 13.6, Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) đã đến quán nước trên ghi nhận vụ việc, lời khai những người liên quan, để truy xét, làm rõ vụ trộm điện thoại.

 

Đi mua quà sinh nhật cho bạn gái rồi... trộm luôn 2 vòng vàng ở tiệm

Đi mua quà sinh nhật cho bạn gái rồi... trộm luôn 2 vòng vàng ở tiệm

Được chủ cho xem vòng vàng, Triệu nhanh tay cầm lấy và tháo chạy khiến ai nấy đều ngơ ngác.

Xem thêm
Từ khóa:   tin xã hội dàn cảnh trộm điện thoại sinh viên đi làm thêm

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ