Ngày 18/4, lãnh đạo Công an xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khống chế một nam thanh niên bị tâm thần, đánh đập cha và anh ruột gây thương tích rồi cầm dao cố thủ trong nhà.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/4, Công an xã Bình Ninh (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, lực lượng an ninh, trật tự cơ sở ấp và chính quyền địa phương đã khống chế thành công đối tượng tâm thần là N.M.T. (SN 1989) dùng dao cố thủ trong nhà, gây thương tích cho người thân.

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h45 cùng ngày, chị ruột của T. đã đến cơ quan công an trình báo về việc cha ruột và anh ruột của chị bị T. đánh gây thương tích trong mấy ngày qua. T. còn dùng dao tấn công người thân rồi cố thủ trong nhà.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bình Ninh đã phối hợp với lực lượng an ninh, trật tự cơ sở (khoảng 15 người) có mặt tại hiện trường.

Tại đây, lực lượng công an cố gắng vận động, thuyết phục Tâm nhưng bất thành. Tâm cầm dao cố thủ trong nhà, khi cha và anh ruột đã thoát ra ngoài được.

Lúc này, lực lượng công an đã sử dụng hơi cay xịt vào trong nhà, đến hơn 18h30 cùng ngày, Tâm đã bỏ chạy ra ngoài thì lực lượng công an khống chế bắt giữ thành công Tâm, đảm bảo an toàn cho cả lực lượng tham gia bắt giữ và người trong gia đình.

Con dao Tâm dùng để cố thủ trong nhà - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

"Sau khi biết được Tâm cầm dao cố thủ trong nhà, nhằm đảm bảo an toàn cho người nhà cũng như những người hàng xóm xung quanh, lực lượng công an chúng tôi xác định bằng mọi giá phải bắt giữ cho được Tâm để đưa đi điều trị bệnh, chứ để lâu dài sẽ rất nguy hiểm cho người nhà cũng như người dân sống lân cận", vị lãnh đạo Công an xã Bình Ninh nói.

Tâm đã được lực lượng công an hỗ trợ gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang để được điều trị chuyên khoa.

