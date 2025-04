Theo thông tin từ báo Xây Dựng, trưa 17/4, xe chở thi thể em N.T.M.P (17 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú TP Dĩ An, Bình Dương) được đưa đến trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP Dĩ An) theo nguyện vọng của gia đình. Đây là ngôi trường M.P đang theo học trước khi xảy ra tai nạn giao thông thương tâm.

Chiếc xe chở linh cữu dừng trước cổng trường, hàng trăm học sinh cùng thầy cô giáo đứng hai bên cúi đầu tiễn biệt người bạn, người học trò giỏi. Một số học sinh không kìm được cảm xúc khóc nức nở. Rời trường, chiếc xe tiếp tục di chuyển đến nhà trọ tại khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An nơi cả gia đình em M.P đã mưu sinh nhiều năm qua trước khi đưa đến đài hoả táng Phước Lạc Viên.