Dựa vào báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tam Đường, trưa 10-4, tại lán nương thảo quả của gia đình, ông Sùng A P. (46 tuổi, ở bản Chu Va 8, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) cùng con trai Sùng A D. (21 tuổi) và con dâu Giàng Thị C. (18 tuổi) ăn trưa có canh nấm (hái trên nương thảo quả), thịt gà và cơm trắng tự mang đi.

Sau khi ăn bữa tối, đến 22h, Giàng Thị C. xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Tiếp đó, cũng trong đêm 10 rạng sáng 11/4, cả anh Sùng A D. và ông Sùng A P. xuất hiện các biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần.

Đến 18h07 cùng ngày, các bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tam Đường thăm khám và điều trị.

Sau khi nhập viện điều trị, ông Sùng A P. ổn định, tỉnh táo, không nôn, không đi ngoài. Còn hai vợ chồng anh Sùng A D. phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị vào ngày 14-4.

Anh Sùng A D. vẫn đang hôn mê sâu - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, chị Giàng Thị C. được chẩn đoán suy gan cấp nghi do ngộ độc nấm/xuất huyết tiêu hóa. Còn anh Sùng A D. được chẩn đoán suy gan cấp nghi do ngộ độc nấm. Cả hai vợ chồng được điều trị theo phác đồ xử trí của bệnh viện.

Sau đó, hai vợ chồng anh Sùng A D. tiếp tục được chuyển tuyến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị. "Đến đêm qua 16/4, chị Giàng Thị C. tử vong, còn anh Sùng A D. đang hôn mê sâu" - lãnh đạo UBND xã Sơn Bình thông tin.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Lai Châu cho biết bước đầu xác định các nạn nhân nghi bị ngộ độc nấm.

Hiện đơn vị đã gửi mẫu về Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm xác định nguyên nhân.