Chiều 17/4, lãnh đạo xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, người dân địa phương vừa vớt thi thể 2 mẹ con dưới kênh chính Phú Ninh.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 17/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp Công an xã Tam Dân, huyện Phú Ninh và cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ nghi vấn mẹ ôm con tự tử dưới kênh Phú Ninh.

Người dân vớt thi thể của nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cụ thể, khoảng 16h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một chiếc xe máy cùng một số giấy tờ để trên đường bê tông, gần kênh chính Phú Ninh, đoạn chảy qua xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Nghi có chuyện chẳng lành nên người dân tổ chức tìm kiếm dưới kênh Phú Ninh thì vớt được thi thể chị Bùi Thị L (SN 1993, trú thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) cùng một cháu trai gần 2 tuổi là con của chị L tại khu vực giáp ranh giữa xã Tam Dân và thị trấn Phú Thịnh.



Khu vực đoạn kênh chính Phú Ninh nơi phát hiện thi thể 2 mẹ con chị L. - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận được thông tin, chính quyền xã cùng lực lượng Công an tỉnh đến hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm, sau đó làm thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng.

Cơ quan chức năng kiểm tra trong xe máy để lại trên bờ kênh thì có nhiều giấy tờ, trong đó có quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với chị L., quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của một công ty ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam đối với chị này và sổ khám bệnh của nạn nhân.

Bước đầu nghi vấn do buồn chuyện cá nhân nên chị L đã ôm con nhỏ nhảy xuống kênh chính Phú Ninh tự tử. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

