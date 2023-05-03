Hiện trường xe cứu thương va chạm xe máy khiến người đàn ông tử vong tại chỗ

Đời sống 03/05/2023 14:55

Sau cú va chạm mạnh với xe cứu thương từ thiện, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 3/5, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP. Long Xuyên điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô cứu thương từ thiện và xe máy khiến 1 người tử vong. 

Khoảng 4h40 cùng ngày, anh Bùi Thiện Sơn (39 tuổi, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú) lái xe cứu thương từ thiện chở bệnh nhân lưu thông trên Quốc lộ 91, hướng Châu Phú - Long Xuyên.

Hiện trường xe cứu thương va chạm xe máy khiến người đàn ông tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo nguồn tin báo An Toàn Giao Thông cho biết, khi đến khu vực thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP Long Xuyên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 67L1 - 624.XX do ông Lương Ngọc Vũ (SN 1977, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển cùng chiều phía trước. Hậu quả cú va chạm khiến ông Vũ tử vong.

Hiện trường xe cứu thương va chạm xe máy khiến người đàn ông tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo An Toàn Giao Thông

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên xuống hiện trường phân luồng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường 2 xe khách va chạm trực diện khiến tài xe tử vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hiện trường 2 xe khách va chạm trực diện khiến tài xe tử vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng 29/4, trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông. Trong đó, vụ 2 xe khách va chạm trực diện khiến tài xế tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Tai nạn giao thông Tin 24h Xe cứu thương va chạm

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 23 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km