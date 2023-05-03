Sau cú va chạm mạnh với xe cứu thương từ thiện, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.
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Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 3/5, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP. Long Xuyên điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô cứu thương từ thiện và xe máy khiến 1 người tử vong.
Khoảng 4h40 cùng ngày, anh Bùi Thiện Sơn (39 tuổi, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú) lái xe cứu thương từ thiện chở bệnh nhân lưu thông trên Quốc lộ 91, hướng Châu Phú - Long Xuyên.
Theo nguồn tin báo An Toàn Giao Thông cho biết, khi đến khu vực thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP Long Xuyên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 67L1 - 624.XX do ông Lương Ngọc Vũ (SN 1977, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển cùng chiều phía trước. Hậu quả cú va chạm khiến ông Vũ tử vong.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên xuống hiện trường phân luồng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.