Hà Nội: Người phụ nữ ngồi sau xe máy ngã nhào trước mũi ô tô đang chạy do vướng áo chống nắng

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip việc người phụ nữ mặc ngồi phía sau xe có vạt áo chống nắng quấn vào bánh xe, lôi xuống đường, tạo nên tình huống khá đáng sợ khi phía sau là xe ô tô.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, kiểu áo chống nắng dài trùm kín chân được nhiều chị em phụ nữ đi xe máy lựa chọn mà không chú ý đến yếu tố an toàn. Áo chống nắng quật ngã người phụ nữ ngồi sau xe máy - Ảnh: Báo Dân trí Mới đây, sự việc đáng tiếc xảy ra trên một tuyến đường ở Hà Nội và được camera hành trình trên ô tô chạy phía sau xe máy ghi lại. Theo đó, vạt áo chống nắng đã quấn vào bánh xe, lôi theo người phụ nữ ngồi phía sau xe máy, tạo nên tình huống khá đáng sợ khi ngay phía sau là xe ô tô.

Liên quan đến việc người đi xe máy bất cẩn khi mặc áo chống nắng và áo mưa cánh dơi không hiếm, nhưng lần nào được chia sẻ trên mạng xã hội cũng thu hút rất đông người xem và tương tác. Ngay dưới đoạn video đăng tải, được hàng trăm người tag bạn bè, người thân vào để nhắc nhở về nguy cơ mất an toàn. "Tôi cũng là phụ nữ, cũng có nhu cầu che nắng khi đi xe máy để đỡ bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào da, nhưng chưa bao giờ mặc áo chống nắng dài lượt thượt như vậy, cũng không hiểu tại sao nhiều người thích mặc loại đó. Chỉ cần mặc áo chống nắng ngắn hoặc đeo găng tay là đủ rồi. An toàn là trên hết", tài khoản Minh Tú bình luận.

Tương tự, tài hoản Hoàng Linh nêu ý kiến: "Loại áo chống nắng dài như thế này chỉ hợp với người đi xe ga và là người điều khiển xe, chứ người ngồi sau mặc thì kiểu gì cũng phải để mở tà áo, rất nguy hiểm". Trước đó, theo nguồn tin từ báo Người lao động, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết tại đây mới tiếp nhận bệnh nhân nữ (63 tuổi) nhập viện với chấn thương nặng do tai nạn xe máy. Nguyên nhân là do áo chống nắng vướng vào bánh xe khiến người phụ nữ bị ngã. Áo chống nắng vướng vào bánh xe có thể gây tai nạn - Ảnh: Báo Người lao động Chuyên gia khuyến cáo Với điều kiện thời tiết nắng nóng như mùa hè ở Việt Nam, việc mặc áo chống nắng khi xe máy là cần thiết để bảo vệ làn da, giữ gìn nhan sắc cho phụ nữ. Tuy nhiên, không nên vì thế mà đánh đổi sự an toàn. Bên cạnh áo chống nắng, nhiều người đi xe máy còn đeo khẩu trang che kín toàn bộ khuôn mặt, làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát hai bên, rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Qua các sự việc đáng tiếc xảy ra, để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc, chuyên gia khuyến cáo, khi tham gia giao thông chị em phụ nữ nên chọn các loại áo, váy chống nắng không quá dài, quá rộng. Khi ngồi trên xe nên kéo khóa, vén áo gọn gàng để áo không trùm vào phần đuôi xe dễ bị mắc kẹt dẫn đến tai nạn. Khi mua áo chống nắng, chỉ nên chọn loại áo ngắn ngang hông, không nên chọn loại liền thân dài từ đầu đến chân. Kiểu áo dài lòa xòa dễ vướng vào bánh xe nếu ngồi sau, còn khi ngồi trước mà lúc khẩn cấp thì xử lý phanh (với xe số) hay chống chân đều không tiện lợi.

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