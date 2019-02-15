Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 là ngày nào và có ý nghĩa gì?

Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 hàng năm tại Đền Hùng, nằm ở thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ. Không chỉ tại nơi đây mới diễn ra các hoạt động, nghi lễ tổ chức mà ngày giỗ tổ Hùng Vương được toàn thể người dân Việt Nam kỷ niệm và coi đó là một truyền thống vô cùng linh thiêng của dân tộc.

Mùng 10 tháng 3 âm lịch rơi vào THỨ TƯ , ngày 21 tháng 4 năm 2021 theo dương lịch . Ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương cũng là ngày tổ chức Lễ hội tại Đền Hùng, là một trong những ngày lễ truyền thống của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Lịch sử của ngày giỗ tổ Hùng Vương

Theo ghi chép Ngọc phả Hùng Vương từ thời Hồng Đức hậu Lê, từ thời nhà Đinh cho đến Hậu Lê thì toàn dân vẫn tới lễ bái để tưởng nhớ công lao các Vua Hùng, mỗi năm vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, nhân dân đã coi đây là một ngày quốc lễ được tôn vinh và thờ phụng.

Ngay từ thuở xa xưa thời phong kiến, các triều đại quân vương đã luôn chú trọng việc trông coi và bảo tồn cũng như cúng bái đều đặn ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, dân được miễn sưu thuế và không sung lính trong ngày này.

Tới sau này triều vua Khải Định năm 1917, tỉnh Phú Thọ nhận công văn công nhận ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày quốc tế của cả nước, các quan phải mặc y phục chỉnh tề tới đền Hùng cúng bái. Và tới tận sau này, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm được coi là một trong những ngày lễ chính của dân tộc, người dân được nghỉ lễ và vẫn được hưởng lương.

Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm

Ý nghĩa ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần về thăm đền Hùng đã dặn dò rằng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, câu nói đó đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người Việt Nam về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, biết nhớ ơn những người đã làm nên một dân tộc thịnh vượng như nước ta ngày nay.

Bác còn nhắc nhở rằng cần phải chú ý bảo vệ, giữ gìn để Đền Hùng sẽ ngày càng trở nên trang nghiêm và đẹp hơn, để con cháu đời sau có thể đến tham quan. Bởi lẽ đó, bất kỳ người dân Việt Nam nào dù ở trong hay ngoài nước, đến ngày giỗ tổ Hùng Vương đều hướng về Đền Hùng với một tấm lòng nhớ về nguồn cội, biết ơn các bậc cha anh.

Ngày giỗ tổ là dịp để toàn dân tưởng nhớ công dựng nước của các vua Hùng

UNESCO đã công nhận rằng ngày giỗ tổ Hùng Vương và những tín ngưỡng thờ cúng các vị vua Hùng là một nét văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngày giỗ tổ Hùng Vương tại Việt Nam là di sản mang giá trị tinh thần sâu sắc thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt, tỏ rõ lòng biết ơn sâu sắc của người dân đối với các vua Hùng đã có công dựng nước, nhớ ơn các bậc anh hùng đã đẩy lùi giặc ngoại xâm, giành lại hòa bình cho đất nước.

Giỗ tổ Hùng Vương là một dịp để giáo dục con cháu nhớ ơn cội nguồn, quảng bá đến toàn thế giới di sản văn hóa vô cùng giá trị mà dân tộc Việt Nam đã cố gắng gìn giữ, tôn thờ qua hàng nghìn năm. Đây cũng là một cách để người dân cả người và những đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài khắc ghi đạo lý truyền thống của dân tộc, luôn hướng về đất nước với những giá trị cốt lõi bền vững.

Bởi lẽ đó, đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, nhân dân cả nước lại được dịp để hướng tới các hoạt động tri ân công dựng nước và giữ nước của cha ông, thể hiện những nét đẹp văn hóa truyền thống cho con cháu đời sau hiểu rõ và tiếp nối.