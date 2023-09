Giây phút nghẹt thở cứu sống bé 4 tuổi bị ném xuống sông: 'Vừa nhô đầu lên, bé thét 'đừng bỏ con' rồi bấu chặt người tôi'

Liên quan đến vụ bé trái 4 tuổi bị người tình của mẹ ném xuống sống, theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (SN 1983; ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Kết quả điều tra bước đầu xác định Hải có quan hệ tình cảm với T.T.V (SN 1991; ngụ quận 7, TP.HCM) một thời gian rồi chia tay. Đến năm 2018, V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K. (SN 2019), nhưng V. vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải.