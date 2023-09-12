Giây phút nghẹt thở cứu sống bé 4 tuổi bị ném xuống sông: 'Vừa nhô đầu lên, bé thét 'đừng bỏ con' rồi bấu chặt người tôi'

Đời sống 12/09/2023 16:09

Khi cách chừng một mét, thấy cháu bé chìm dần, biến mất giữa sông, anh Thành dùng hết sức lặn sâu xuống chụp lấy tay, kịp thời đẩy nạn nhân trồi lên mặt nước.

Liên quan đến vụ bé trái 4 tuổi bị người tình của mẹ ném xuống sống, theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (SN 1983; ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Kết quả điều tra bước đầu xác định Hải có quan hệ tình cảm với T.T.V (SN 1991; ngụ quận 7, TP.HCM) một thời gian rồi chia tay. Đến năm 2018, V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K. (SN 2019), nhưng V. vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải.

Ngày 10/9, Hải điện thoại mời V. xuống nhà Hải ăn đám giỗ nên V. đưa con đi cùng. Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 11/9, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi. Khi Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng thì ném bé xuống sông Long Xuyên.

Giây phút nghẹt thở cứu sống bé 4 tuổi bị ném xuống sông: 'Vừa nhô đầu lên, bé thét 'đừng bỏ con' rồi bấu chặt người tôi' - Ảnh 1
Đối tượng Hải khai nhận tại cơ quan công an - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Dân Trí, cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã vinh danh, trao bằng khen tới anh Bùi Hữu Thành (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) - người trực tiếp cứu sống cháu bé. Công an tỉnh An Giang cũng trao bằng khen tới ông Bùi Ngọc Thọ (63 tuổi, cha anh Thành) vì đã cùng tham gia cứu vớt cháu bé.

Chia sẻ về khoảnh khắc cứu cháu bé thoát "hà bá", anh Bùi Hữu Thành cho biết: "Hôm qua khi ghe chúng tôi đang chở lúa từ Kiên Giang về, nước đục chảy xiết. Cha tôi thấy có người ném vật gì từ cầu xuống, cứ nghĩ là rác.

Khi ghe chạy cách chừng 10m, cha tôi thấy thằng bé đang chới với nên hô lên "cứu, cứu". Nghe vậy, tôi trong cabin lao ra, nhảy xuống sông bơi về phía thằng nhỏ.

Khi tôi đến gần thì thằng bé chìm rồi. Tôi lặn xuống, cố quơ tay thì bắt được thằng nhỏ. Tôi lúc đó cảm giác cũng đuối nhưng cố đẩy thằng nhỏ lên khỏi mặt nước để nó thở" - anh Thành kể lại.

Giây phút nghẹt thở cứu sống bé 4 tuổi bị ném xuống sông: 'Vừa nhô đầu lên, bé thét 'đừng bỏ con' rồi bấu chặt người tôi' - Ảnh 2

Giây phút nghẹt thở cứu sống bé 4 tuổi bị ném xuống sông: 'Vừa nhô đầu lên, bé thét 'đừng bỏ con' rồi bấu chặt người tôi' - Ảnh 3
Anh Thành (phải) và ông Thọ - hai người cứu bé trai - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, sông Long Xuyên rộng khoảng 200 m, sâu 5-7 m, trúng lúc lũ đổ về, dòng nước đục ngầu, chảy xiết. Gắng sức bơi nhanh nhất có thể, anh Thành dùng kinh nghiệm nhiều năm sông nước quan sát để chắc chắn đứa nhỏ trong tầm mắt.

Anh vội đẩy nạn nhân lên mặt nước để đứa trẻ hít thở. "Khi vừa nhô đầu lên, bé khịch một tiếng và thét lên 'đừng bỏ con' rồi bấu chặt người tôi. Nếu bình thường bơi 10 m không là gì, nhưng trong tích tắc bơi thiệt nhanh để cứu người rất mất sức, nhất là giữa dòng nước lũ" - anh nói.

Dù lo lắng nhưng anh kịp trấn an, cố duy trì sức để đảm bảo an toàn cho hai người giữa dòng nước lớn. Ban đầu anh Thành tính bơi về phía bờ, nhưng thấy khoảng cách hơn 70 m, bơi vào rất nguy hiểm khi sức không đảm bảo. Anh quyết định trở lại ghe dù phải qua bơi dòng nước sâu, song quãng đường ngắn hơn, chỉ 20 m, lại có người cha hỗ trợ. Lúc này đứa bé vừa bám chặt lấy anh, vừa gào khóc, hoảng hốt.

Ở trên thuyền, ông Thọ thấy con biểu hiện đuối sức đã lái ghe lại gần, quăng dây ra hiệu cho con chụp lấy. Cách ghe 4 m, anh Thành níu được dây, lúc này mới tin mình và cháu bé vượt qua giây phút nguy hiểm.

Giây phút nghẹt thở cứu sống bé 4 tuổi bị ném xuống sông: 'Vừa nhô đầu lên, bé thét 'đừng bỏ con' rồi bấu chặt người tôi' - Ảnh 4
Đại diện UBND TP Cần Thơ trao bằng khen tới cha con ông Thọ và anh Thành - Ảnh: Dân Trí

Sau khi lên ghe, bé trai vẫn khóc nấc, ôm chặt anh Thành. Lúc ghe cập bờ, người đàn ông có hai con nhỏ, dịu giọng, an ủi: "Con ở đây với ông để chú buộc dây ghe". Bé nín khóc buông ra nhưng ánh mắt vẫn không rời anh.

Vào bờ cháu bé được người dân sống gần đó thay quần áo, ủ ấm, vỗ về. Do còn hoảng loạn, bé vẫn không nói lời nào. Trong khi đó anh Thành mới thấy bản thân kiệt sức, nói không ra tiếng khi mọi người hỏi thăm.

"Mình cũng có con nhỏ, thấy cháu bé bị nạn cứu không được mới áy náy" - Thành tâm sự. Cha con anh làm nghề chở lúa thuê được 4 năm, chủ yếu chạy tuyến Cần Thơ - Kiên Giang. Mỗi chuyến anh đi chừng 3-4 ngày, lãi hơn một triệu đồng, tổng thu nhập 7-8 triệu đồng mỗi tháng, đủ nuôi gia đình.

Lúc không phải vụ mùa, anh Thành lái xe tải thuê kiếm thêm thu nhập, đi các tỉnh An Giang, Kiên Giang. Thường phải xa gia đình, mỗi khi nhớ hai con trai (9 và 3 tuổi), anh hay gọi điện thoại, dặn dò các con vâng lời mẹ.

Anh Thành cho biết hành động cứu bé trai giống như "cơ duyên". Sau chuyến chở lúa dài 4 ngày tới Kiên Giang, hai cha con chần chừ, tính đợi nước ròng (cạn) mới đi, song gia đình ở Cần Thơ gọi điện nói về sớm có việc. Trước khi xuất phát, họ gặp vài người nên đi trễ hơn một giờ so với dự tính. Nếu sai lệch một phút, hai cha con sẽ khó cứu được cháu bé.

Nhảy từ tầng 7 do cháy chung cư, mẹ vợ Việt cùng con rể Hàn tử vong, bé trai 4 tuổi bị thương nặng

Nhảy từ tầng 7 do cháy chung cư, mẹ vợ Việt cùng con rể Hàn tử vong, bé trai 4 tuổi bị thương nặng

Thấy ngọn lửa và khói đen đã bao trùm khắp căn nhà, cả 3 nạn nhân gồm anh A. (khoảng 40 tuổi), con trai anh A. (4 tuổi) và mẹ vợ anh A. (khoảng 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đã ra ban công và nhảy xuống để thoát thân.

Xem thêm
Từ khóa:   bé 4 tuổi bé trai bị ném xuống sông bé bị ném xuống sông

TIN MỚI NHẤT

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 12 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 27 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 42 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích