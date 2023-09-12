Giây phút nghẹt thở cứu sống bé 4 tuổi bị ném xuống sông: 'Vừa nhô đầu lên, bé thét 'đừng bỏ con' rồi bấu chặt người tôi'

Kết quả điều tra bước đầu xác định Hải có quan hệ tình cảm với T.T.V (SN 1991; ngụ quận 7, TP.HCM) một thời gian rồi chia tay. Đến năm 2018, V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K. (SN 2019), nhưng V. vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải.

Liên quan đến vụ bé trái 4 tuổi bị người tình của mẹ ném xuống sống, theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (SN 1983; ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Chia sẻ về khoảnh khắc cứu cháu bé thoát "hà bá", anh Bùi Hữu Thành cho biết: "Hôm qua khi ghe chúng tôi đang chở lúa từ Kiên Giang về, nước đục chảy xiết. Cha tôi thấy có người ném vật gì từ cầu xuống, cứ nghĩ là rác.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã vinh danh, trao bằng khen tới anh Bùi Hữu Thành (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) - người trực tiếp cứu sống cháu bé. Công an tỉnh An Giang cũng trao bằng khen tới ông Bùi Ngọc Thọ (63 tuổi, cha anh Thành) vì đã cùng tham gia cứu vớt cháu bé.

Ngày 10/9, Hải điện thoại mời V. xuống nhà Hải ăn đám giỗ nên V. đưa con đi cùng. Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 11/9, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi. Khi Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng thì ném bé xuống sông Long Xuyên.

Khi ghe chạy cách chừng 10m, cha tôi thấy thằng bé đang chới với nên hô lên "cứu, cứu". Nghe vậy, tôi trong cabin lao ra, nhảy xuống sông bơi về phía thằng nhỏ.

Khi tôi đến gần thì thằng bé chìm rồi. Tôi lặn xuống, cố quơ tay thì bắt được thằng nhỏ. Tôi lúc đó cảm giác cũng đuối nhưng cố đẩy thằng nhỏ lên khỏi mặt nước để nó thở" - anh Thành kể lại.

Anh Thành (phải) và ông Thọ - hai người cứu bé trai - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, sông Long Xuyên rộng khoảng 200 m, sâu 5-7 m, trúng lúc lũ đổ về, dòng nước đục ngầu, chảy xiết. Gắng sức bơi nhanh nhất có thể, anh Thành dùng kinh nghiệm nhiều năm sông nước quan sát để chắc chắn đứa nhỏ trong tầm mắt.

Anh vội đẩy nạn nhân lên mặt nước để đứa trẻ hít thở. "Khi vừa nhô đầu lên, bé khịch một tiếng và thét lên 'đừng bỏ con' rồi bấu chặt người tôi. Nếu bình thường bơi 10 m không là gì, nhưng trong tích tắc bơi thiệt nhanh để cứu người rất mất sức, nhất là giữa dòng nước lũ" - anh nói.

Dù lo lắng nhưng anh kịp trấn an, cố duy trì sức để đảm bảo an toàn cho hai người giữa dòng nước lớn. Ban đầu anh Thành tính bơi về phía bờ, nhưng thấy khoảng cách hơn 70 m, bơi vào rất nguy hiểm khi sức không đảm bảo. Anh quyết định trở lại ghe dù phải qua bơi dòng nước sâu, song quãng đường ngắn hơn, chỉ 20 m, lại có người cha hỗ trợ. Lúc này đứa bé vừa bám chặt lấy anh, vừa gào khóc, hoảng hốt.

Ở trên thuyền, ông Thọ thấy con biểu hiện đuối sức đã lái ghe lại gần, quăng dây ra hiệu cho con chụp lấy. Cách ghe 4 m, anh Thành níu được dây, lúc này mới tin mình và cháu bé vượt qua giây phút nguy hiểm.

Đại diện UBND TP Cần Thơ trao bằng khen tới cha con ông Thọ và anh Thành - Ảnh: Dân Trí

Sau khi lên ghe, bé trai vẫn khóc nấc, ôm chặt anh Thành. Lúc ghe cập bờ, người đàn ông có hai con nhỏ, dịu giọng, an ủi: "Con ở đây với ông để chú buộc dây ghe". Bé nín khóc buông ra nhưng ánh mắt vẫn không rời anh.

Vào bờ cháu bé được người dân sống gần đó thay quần áo, ủ ấm, vỗ về. Do còn hoảng loạn, bé vẫn không nói lời nào. Trong khi đó anh Thành mới thấy bản thân kiệt sức, nói không ra tiếng khi mọi người hỏi thăm.

"Mình cũng có con nhỏ, thấy cháu bé bị nạn cứu không được mới áy náy" - Thành tâm sự. Cha con anh làm nghề chở lúa thuê được 4 năm, chủ yếu chạy tuyến Cần Thơ - Kiên Giang. Mỗi chuyến anh đi chừng 3-4 ngày, lãi hơn một triệu đồng, tổng thu nhập 7-8 triệu đồng mỗi tháng, đủ nuôi gia đình.

Lúc không phải vụ mùa, anh Thành lái xe tải thuê kiếm thêm thu nhập, đi các tỉnh An Giang, Kiên Giang. Thường phải xa gia đình, mỗi khi nhớ hai con trai (9 và 3 tuổi), anh hay gọi điện thoại, dặn dò các con vâng lời mẹ.

Anh Thành cho biết hành động cứu bé trai giống như "cơ duyên". Sau chuyến chở lúa dài 4 ngày tới Kiên Giang, hai cha con chần chừ, tính đợi nước ròng (cạn) mới đi, song gia đình ở Cần Thơ gọi điện nói về sớm có việc. Trước khi xuất phát, họ gặp vài người nên đi trễ hơn một giờ so với dự tính. Nếu sai lệch một phút, hai cha con sẽ khó cứu được cháu bé.