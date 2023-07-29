Giá xăng dầu hôm nay 29/7: Sẽ có đợt tăng giá mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 29/7 tiếp tục leo thang chạm mốc đỉnh mới kỷ lục từ trước đến nay đúng như dự báo của các chuyên gia về mốc đỉnh mới trong quý III.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ở lần điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất ngày 21/7, liên Bộ Công thương - Tài Chính đã tăng đồng loạt giá xăng dầu và giá xăng dầu hôm nay chưa có biến động, cụ thể như sau: Giá xăng dầu hôm nay 29/7 trong nước khó giảm - Ảnh: Báo Dân Trí Trong lần điều chỉnh gần nhất, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã không trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; đồng thời không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/7/2023-21/7/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: dự trữ dầu thô của Mỹ giảm; nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng mạnh, mức dự trữ của Trung Quốc cũng tăng lên gần mức cao nhất mọi thời đại, kèm theo nhu cầu của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng sau đại dịch trong nửa cuối năm nay; dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 5,25%-5,5% vào tuần tới…. Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 11/7 đến 21/7 có ngày giảm những nhìn chung là biến động tăng. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/7/2023 và kỳ điều hành ngày 21/7/2023 là: 93,120 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 7,390 USD/thùng, tương đương tăng 8,62% so với kỳ trước); 98,920 USD/thùng xăng RON95 (tăng 7,235 USD/thùng, tương đương tăng 7,89% so với kỳ trước); 97,611 USD/thùng dầu hỏa (tăng 5,483 USD/thùng, tương đương tăng 5,95% so với kỳ trước); 99,540 USD/thùng dầu điêzen (tăng 5,550 USD/thùng, tương đương tăng 5,90% so với kỳ trước); 471,240 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,068 USD/tấn, tương đương tăng 3,76% so với kỳ trước).

Được biết, từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 11 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay (29/7) tiếp đà tăng từ phiên trước - Ảnh: Futurebridge/VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay (29/7) tiếp đà tăng từ phiên trước. Dữ liệu từ Oilprice cho hay, lúc 9h23' ngày 29/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent lên mức 84,99 USD/thùng, tăng 0,75 USD, tương đương 0,89% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 80,58 USD/thùng, tăng 0,49 USD, tương đương 0,61% so với phiên liền trước. Hôm 28/7, giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất 3 tháng. Giá dầu Brent đã vượt mức 84 USD/thùng, còn giá dầu WTI vượt mức 80 USD/thùng. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 9h17' ngày 28/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 83,8 USD/thùng. Giá dầu WTI ở mức 79,72 USD/thùng. Đến 20h ngày 28/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent lên mức 84,27 USD/thùng, tăng 0,03 USD, tương đương 0,04% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 80,18 USD/thùng, tăng 0,09 USD, tương đương 0,11% so với phiên liền trước. Như vậy, giá dầu Brent và giá dầu WTI đã lên gần mức cao nhất kể từ ngày 19/4.

Từ 1/8, giá xăng có thể tăng đến 1.300 đồng/lít Theo tính toán, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 1/8 tới sẽ tăng mạnh, trong đó, mức tăng của giá dầu sẽ cao hơn mức tăng giá xăng.

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