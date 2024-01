Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Phi Sơn (SN 1989, ngụ thị xã Hòa Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 4/1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Phi Sơn (SN 1989, ngụ thị xã Hòa Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng Sơn - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại cơ quan Công an, Sơn bước đầu khai nhận: Lúc 13h ngày 31/12/2023, Sơn tổ chức tiệc nhậu tại nhà mẹ vợ của mình là bà T.T.C (SN 1966, ngụ khu phố Long Đại, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành). Đến 19h cùng ngày, giữa Sơn và mẹ vợ xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Sơn lấy dao đâm vào người bà C. khiến nạn nhân tử vong.

Con dao mà Nguyễn Phi Sơn dùng đâm thương vong mẹ vợ và chị vợ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Chứng kiến sự việc trên, chị T.T.P.D (chị vợ Sơn, SN 1990) chạy đến can ngăn cũng bị đối tượng dùng dao đâm bị thương.

Gây án xong, Sơn mang theo hung khí leo tường rào phía sau nhà bỏ trốn. Đến ngày 1/1, Sơn đã đến cơ quan Công an đầu thú.

