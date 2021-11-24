Founder V.I.C tậu 'xế hộp' tặng bố mẹ

Đời sống 24/11/2021 16:55

Ngày 22/11 vừa qua, chị Phạm Thị Ngọc Ánh – Founder thương hiệu V.I.C vừa biếu bố mẹ món quà “khủng” nhân dịp sản phẩm Kẹo Dứa đạt doanh số 1 triệu sản phẩm trong 6 tháng ra mắt.

 

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Vợ chồng founder Ngọc Ánh cùng bố mẹ

Là con gái út trong một gia đình có truyền thống làm nghề chế biến thủy – hải sản ở thành phố biển Vũng Tàu, Phạm Thị Ngọc Ánh đã quyết định rẽ hướng kinh doanh thực phẩm hỗ trợ giảm cân sau khi lập gia đình. Khi ấy, bố mẹ Ngọc Ánh không ủng hộ vì xót con gái vừa sinh em bé đầu lòng đã lao vào con đường gian nan. Thế nhưng, với ý chí của mình, cô gái nhỏ nhắn đã chứng minh rằng mình đã thành công và có thể chăm lo cho bố mẹ lúc tuổi già.

Founder V.I.C tậu 'xế hộp' tặng bố mẹ - Ảnh 2

Mẹ của Ngọc Ánh rạng rỡ bên các con.

Ông Phạm Văn Quang – bố của Founder Ngọc Ánh chia sẻ: “Vợ chồng tôi rất bất ngờ với món quà này. Chúng tôi không biết Ánh chuẩn bị từ khi nào, chỉ mới nói cách đầy 2-3 hôm là con tặng xe hơi cho bố mẹ. Tôi còn nghĩ là con nói đùa. Thế mà hôm nay đi nhận xe thật. Thấy vợ chồng con làm ăn thành công thì bậc làm cha làm mẹ cũng yên tâm.”

Founder V.I.C tậu 'xế hộp' tặng bố mẹ - Ảnh 3

Bố của Ngọc Ánh và cô con gái “rượu” của mình.

Founder Ngọc Ánh chia sẻ: “Bố mẹ có nói với tôi khi nào khó khăn quá thì cứ về đây với bố mẹ. Chính vì câu nói này mà vợ chồng tôi có thêm động lực để phát triển sự nghiệp, để có thể báo hiếu cho bố mẹ hai bên. Chiếc xe này là mục tiêu phấn đấu của tôi khi ra mắt Kẹo Dứa. Tôi tin rằng đứa con tinh thần Kẹo Dứa sẽ mang lại sự sung túc cho tôi cũng như các chị em hệ thống V.I.C. Và thực sự, tôi đã làm được.”

Được biết, “xế hộp” được Founder Ngọc Ánh tặng cho bố mẹ là Honda HRV 2021 có trị giá gần 1 tỷ đồng.

Founder V.I.C tậu 'xế hộp' tặng bố mẹ - Ảnh 4

Cận cảnh chiếc “xế hộp” mà vợ chồng founder Ngọc Ánh dành tặng cho bố mẹ.

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