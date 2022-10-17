Dự kiến tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng. Nếu tăng lên 1,8 triệu đồng, đây sẽ là mức tăng lương cơ sở cao nhất từ trước đến nay.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ đang hoàn chỉnh Báo cáo phương án điều chỉnh tiền lương để trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định.

Các cơ quan đang đề xuất phương án theo hướng nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng (hiện là 1,49 triệu đồng, tăng khoảng 20,8%), thời gian dự kiến thực hiện từ 1/7/2023.

Đồng thời, nâng mức phụ cấp với một số ngành nghề, lĩnh vực cho phù hợp.

Mức lương cơ sở thông thường mỗi năm chỉ tăng trong khoảng 7%. Nếu lần này tăng khoảng 20% cũng chính là tính luôn mức tăng cho cả 3 năm. Đây là tính toán hợp lý để bù đắp cho những đợt chưa tăng lương trước đây.

Với cán bộ, công chức, viên chức, lần điều chỉnh tăng lương cơ sở gần nhất là từ 1/7/2019, điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên mức 1.490.000 đồng.

Vào cuối năm 2019, Quốc hội ra nghị quyết giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020.

Tuy nhiên ngay sau đó, dịch COVID-19 bùng phát, nguồn dành để tăng lương phải dồn cho công tác chống dịch. Chính vì vậy, mức lương cơ sở giữ nguyên từ đó đến nay, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức gặp nhiều khó khăn.

Như vậy, nếu đề xuất tăng lương cơ sở tại Hội nghị Trung ương 6 được thông qua thì từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức khu vực công sẽ là 1,8 triệu đồng/tháng.

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