Diễn biến sức khỏe mới nhất của hướng dẫn viên đứt lìa tay vụ tàu tông nhau trên sông Tiền

Song song đó, ekip Chỉnh hình tiến hành cắt lọc tạo hình mỏm cụt cánh tay phải, cắt lọc đùi phải và cẳng chân trái, nẹp bột đùi bàn chân 2 bên cho bệnh nhân. Ngoài ra, người đàn ông còn được xử lý tình trạng dập phổi.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Hải, khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, hiện tại, nam bệnh nhân đang thở máy, dùng thuốc vận mạch và được theo dõi sát.

Chủ tàu cho biết phương tiện bị tông khi cố vượt phà tại đoạn sông Tiền có nhiều sà lan chở cát che khuất tầm nhìn - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, khoảng 17h30 ngày 19/4, tại thủy phận sông Tiền thuộc ấp 1, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, cách đường biên giới hơn 1km, cách bờ phía An Giang 241m đã xảy ra vụ phà chở khách sang sông đâm vào tàu chở khách du lịch từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, phà chở khách số hiệu 99K AG-21477 do ông Võ Văn Nhân (49 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) điều khiển di chuyển từ hướng Thường Phước 1 (tỉnh Đồng Tháp) di chuyển sang sông Tiền về hướng Vĩnh Xương (An Giang) đã đâm vào bên trái thân tàu Hàng Châu Tourist Express Boat, số hiệu AG-23338 do ông Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) đang chở 3 thuyền viên và 42 khách du lịch di chuyển từ hướng biên giới Campuchia về hướng Tân Châu.

Vụ tai nạn đã làm hướng dẫn viên du lịch là ông Ab Dol Ro Zak (36 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) bị thương nặng, đứt lìa cánh tay phải và gãy hai chân; 2 khách du lịch quốc tịch nước ngoài bị gãy chân trái là ông Koehler Dietmar Heinz (67 tuổi, quốc tịch Đức) và Kormann, Pascale-Aline (57 tuổi, quốc tịch Pháp).