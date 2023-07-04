Chiều 4/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết thông tin mới trong quá trình điều tra vụ việc nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh (phường Hàng Trống) đánh khách.

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường Hàng Trống, cơ quan điều tra quận sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, lời khai của các bên, đồng thời hướng dẫn bị hại đi giám định thương tích. Kết quả giám định sẽ là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra đưa ra quyết định xử lý theo quy định.

Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh bị tố đánh khách hàng - Ảnh: Người đưa tin

Đồng thời, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã yêu cầu nhân viên cửa hàng bánh mì Nguyên Sinh xin lỗi về thái độ, hành vi của mình đối với bị hại.

Ngày 3/7 vừa qua, Công an phường Hàng Trống đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Hoàn Kiếm để tiếp tục xử lý vụ việc.

Trước đó, theo nguồn tin từ Người đưa tin, chị N.K.A. (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) phản ánh, khoảng 18h ngày 30/6, chị cùng mẹ và em trai đến quán bánh mì Nguyên Sinh (địa chỉ tại 17 - 19 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm) để ăn tối. Khi đến, nhân viên quán yêu cầu chị không được mang nước ở bên ngoài vào quán.

Tiệm bánh mì Nguyên Sinh (số 17-19 phố Lý Quốc Sư) - Ảnh: Báo Người lao động

Sau đó, chị A. đã xin lỗi và không sử dụng chai nước này nhưng vẫn bị những người ở quán bánh mì nói "vô văn hóa", "ngu dốt". Chị A. sau đó cùng người nhà bỏ về vì cảm thấy bị xúc phạm. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Chị A. và em trai bị 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh lao vào hành hung.

Sau đó, chị A. tới Công an phường Hàng Trống trình báo. Cơ quan công an đã mời 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đến trụ sở làm việc.

Đây là tiệm bánh mì Nguyên Sinh có từ lâu đời, thu hút rất đông người dân và du khách. Sự việc xảy ra khiến dư luận rất bức xúc về thái độ của nhân viên và cho rằng chủ tiệm bánh mì cũng phải có trách nhiệm.

Chủ tiệm bánh mì ở Hà Nội bị tố đánh khách: 'Không có lửa làm sao có khói... nhân viên chỉ phẩy tay nhẹ' Khi nhóm khách ra quầy thanh toán đã góp ý cửa hàng làm biển quy định 'không mang đồ ăn vào' lớn hơn để khách dễ chú ý thì lập tức bị chủ quán và nhân viên xúc phạm, lao vào hành hung.

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