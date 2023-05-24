Vụ việc đang được công an khám nghiệm hiện trường, truy xét dấu vân tay.

Dẫn nguồn tin từ báo VnExpress, vào khoảng 2 giờ 36 phút ngày 24/5/2023, một siêu thị mini trên đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bị trộm đột nhập trộn tiền và nhiều hàng hóa giá trị.

Qua trích xuất camera, nhóm người này có 3 người, các đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, hai người trùm áo mưa tiện lợi, người còn lại mặc áo khoác.

Một người tới quầy thu ngân vét hết tiền - Ảnh: báo VnExpress

Sau khi đập nát cửa kính, nhóm này đứng một phút đứng chờ, hai người luồn qua phần kính vỡ vào bên trong, mở cửa chính cho người còn lại. Khi đột nhập thành công, nhóm đối tượng này đã chia nhau ra trộm đồ: một người tới quầy thu ngân vét hết tiền; hai người còn lại vơ nhiều hàng hóa trên kệ cho vào bao nylon. Sự việc diễn ra trong khoảng 5 phút với nhiều lần ra vào siêu thị của nhóm trộm.

Sau đó, một trong 3 người chắp tay vái lạy phía trước siêu thị mini, rồi phóng xe tẩu thoát và để cửa mở toang. Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Dân Trí Theo thông tin từ báo Dân Trí, két tiền ở quầy thu ngân có khoảng 10 triệu đồng. Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) sau khi nhận được tin báo đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vân tay.

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