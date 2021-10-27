Chuyện hẹn hò của những cô nàng hiện đại: Khi sự tự tin là chìa khóa đến những trải nghiệm ý nghĩa

Đời sống 27/10/2021 13:03

Cộng hưởng với sự kết nối không giới hạn qua những ứng dụng xã hội và hẹn hò, phái nữ ngày càng có thêm nhiều chất liệu để cuộc sống của mình thêm phong phú, qua đó tự do tạo dựng hạnh phúc của riêng mình qua những mối nhân duyên ý nghĩ.

Để những cô gái trẻ có thể khai phá những tiềm năng vô hạn mang lại bởi chuyện hẹn hò, tự tin thu hút những kết nối ý nghĩa và chất lượng, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và nữ phóng viên kiêm influencer An Phương (Letsplaymakeup) đã có những lời chia sẻ gửi gắm đến độc giả Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. 

Cởi mở và là chính mình - kỹ năng cần thiết trong cuộc sống

Chuyện hẹn hò của những cô nàng hiện đại: Khi sự tự tin là chìa khóa đến những trải nghiệm ý nghĩa - Ảnh 1

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A

Theo cô Tô Nhi A, với thế hệ Z, Tinder đã trở thành “hơi thở cuộc sống” của người trẻ và là một công cụ để kết nối với thế giới bên ngoài. Vì thế, hãy tận dụng những gì bối cảnh mang đến cho chúng ta để phát triển cuộc sống của mình. “Là một thế hệ sáng tạo và không giới hạn, thế hệ Z luôn có những nguồn năng lượng tích cực, sức sống dồi dào. Điều đó cũng thể hiện trong cách các bạn dám nhận ra bản thân mình, phác họa bản thân ở phiên bản dễ chịu và đẹp nhất khi đi tìm những kết nối qua internet”.

“Khi chia sẻ về bản thân, vì tính cách vui vẻ của chính mình, An Phương cũng mong muốn gặp những đối tượng có khiếu hài hước và “hầm hố”. Khi anh Nam gửi lời chào “chào bố”, đó quả thật là cú match quá hợp tần số với mình. Tuy nhiên, khi đến với Tinder, mong muốn của Phương là mở rộng vòng kết nối và gặp gỡ những người cùng sở thích. Vì thế, An Phương cảm thấy khi hẹn hò với một tâm thế cởi mở và không kỳ vọng, chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, dễ dàng chia sẻ với nhau, hiểu nhau hơn, trân trọng những giá trị mà những kết nối này mang lại cho cuộc sống của mình”, An Phương chia sẻ.

Hãy bước qua định kiến và nắm lấy cơ hội

Chuyện hẹn hò thời nay đã không còn bị đóng khung bởi định kiến như “nam giới chủ động, phụ nữ giữ giá”. Vì thế, theo chuyên gia Tô Nhi A, “khi chuyện tình cảm không còn là đặc quyền của nam giới, phụ nữ hãy tự tin sử dụng những sắc thái và sức mạnh của riêng mình để có thể mở lời, chủ động xây dựng những kết nối ý nghĩa trên Tinder”. 

Chuyện hẹn hò của những cô nàng hiện đại: Khi sự tự tin là chìa khóa đến những trải nghiệm ý nghĩa - Ảnh 2

An Phương (Letsplaymakeup) và Quang Nam

Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó qua câu chuyện của An Phương và bạn trai Quang Nam. Cô chính là nguồn cảm hứng cho những cô gái trẻ qua sự tự tin và lém lỉnh khi chủ động ngỏ ý cho bạn trai của mình mời đi chơi khi còn đang tìm hiểu nhau qua Tinder.

Cô nàng chia sẻ, khi bạn tự tin và cuộc sống bạn đủ đầy, chính bạn sẽ có những nội dung, nguyên liệu để vun đắp cho những cuộc trò chuyện tương tác, xây dựng sự nối kết, thấu hiểu giữa hai bên. Vì vậy, các bạn gái đừng quên trau dồi bản thân, giành thời gian trở thành phiên bản chân thực, tuyệt vời nhất của chính bạn.

Hãy khám phá bản thân và nâng cao sự tự tin

Chuyên gia Tô Nhi A chia sẻ đến những cô gái trẻ, “ở một không gian được thoải mái giao tiếp, thể hiện bản thân, chúng ta sẽ được kết nối nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhóm ngành khác nhau, nơi ở khác nhau thông qua Hộ Chiếu, hay mục Khám Phá. Khi mở rộng vòng kết nối và có những trải nghiệm hẹn hò, ta biết được tôi là ai như vàng đã gặp lửa. Khi nâng cao chất lượng cuộc sống và giá trị bản thân, chúng ta tự tin hơn. Và có những điểm neo giúp cuộc sống tinh thần phong phú. 

An Phương cũng cho rằng, “qua những trải nghiệm hẹn hò, chúng ta hiểu rõ chúng ta hơn, biết được những đối tượng nào thu hút mình hơn. Từ đó chúng ta lọc ra những bài học tinh túy nhất, dễ dàng chào đón, dành thời gian những kết nối ý nghĩa hơn”.

Trên Tinder, chúng ta có thể biết được nhiều thông tin về tính cách của một ai đó qua bio: từ những hình ảnh họ chia sẻ, những sở thích trong mục Passions, hay độ hài hước của họ qua Vibes. Tuy nhiên, theo chuyên gia Tô Nhi A, chúng ta cần những sự nhạy cảm và hiểu biết để cảm nhận đối phương một cách chân thực. Đôi khi, những đối tượng tuy có lớp áo bên ngoài không mấy hợp gu với ta, lại là một mảnh ghép đồng điệu. “Anh thích mưa, em cũng thích mưa, nhưng người thích mưa rào người thích mưa dông. Còn khi anh thích mưa em thích trời nắng, nhưng chúng ta lại đồng điệu khi cùng yêu thích sự tĩnh lặng trong những tiết trời khác nhau”. 

Vì thế, qua những trải nghiệm sống dồi dào, chúng ta càng có thêm những sự nhạy cảm sâu sắc cần thiết để có thể cảm nhận và ráp nối với những đối tượng mà mình gặp trên Tinder. 

Đặt an toàn lên trên nhất

Cô Tô Nhi A cho rằng, ứng dụng hẹn hò như Tinder là một không gian giúp các bạn trẻ “bước ra vùng an toàn một cách rất an toàn”. Khi sự an toàn cho chính bản thân mình luôn là điều ưu tiên số một trong những nỗ lực để tôn trọng, yêu thương bản thân mình. 

Chuyên gia Tô Nhi A mong muốn mọi thành viên nữ luôn tỉnh táo để nhìn ra những đặc thù của các bối cảnh hẹn hò, luôn hẹn hò ở những nơi đông người, đủ quen thuộc và luôn cho một ai đó thân quen (gia đình, bạn thân) biết thêm về thông tin buổi hẹn của bạn.

Ngoài ra, An Phương bật mí có những cách khéo léo để giữ an toàn cho bản thân qua những công cụ công nghệ có sẵn. Ví dụ: Hãy gọi video để nhẹ nhàng “nghía qua” đối phương, hay báo cáo và chặn bất kỳ thành viên hoặc hành vi đáng ngờ nào, cố gắng thu thập nhiều thông tin về đối phương (ví dụ: nghề nghiệp) khi trò chuyện. 

Nếu cảm thấy chưa đủ thoải mái, An Phương chia sẻ rằng các thành viên nữ hãy mạnh dạn nói “Không” khi ai đó muốn hỏi xin thông tin cá nhân của bạn (số điện thoại, nơi ở, thời khóa biểu ở trường đại học, chỗ làm việc...). Suy cho cùng, hãy nhớ chỉ làm những gì bạn cảm thấy an toàn và thoải mái.

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