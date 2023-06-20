Chơi đùa với bạn, bé trai ở Lạng Sơn rơi từ độ cao 1,5m, vỡ lá lách dẫn đến nguy kịch

Đời sống 20/06/2023 15:04

Bé trai ở Lạng Sơn nhập viện trong tình trạng nguy kịch do vỡ lách độ 4, đã được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang phẫu thuật cứu sống.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, mới đây, một bé trai ở Lạng Sơn đã nhập viện tại Bệnh viên Sản Nhi Bắc Giang trong tình trạng nguy kịch do vỡ lách độ 4, đã được các bác sĩ tại đây phẫu thuật cứu sống. 

Chị Hoàng Thị Loan - người nhà bệnh nhi N.M.K (8 tuổi, trú tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), kể: "Khi chơi đùa với bạn ở vườn nhà, cháu K. bị ngã từ trên cây cao khoảng 1,5m xuống đất. Sau khi bị ngã con kêu đau, khó thở và nôn. 

Gia đình rất lo lắng nên đã đưa con tới cơ sở y tế địa phương để thăm khám. Sau khoảng 8 tiếng theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện, bác sĩ chẩn đoán con bị vỡ lách và cho chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang phẫu thuật".

Chơi đùa với bạn, bé trai ở Lạng Sơn rơi từ độ cao 1,5m, vỡ lá lách dẫn đến nguy kịch - Ảnh 1
BSCKI Phạm Văn Đại - Trưởng Khoa Ngoại thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời Sống

Ngay khi nhập viện Sản Nhi Bắc Giang, bệnh nhi được các bác sĩ Khoa Ngoại thăm khám lâm sàng và nhận thấy các chỉ số sinh tồn không ổn định: mạch nhanh 136 lần/phút, huyết áp thấp 66/30mmHg, da niêm mạc tái. Phần bụng chướng, nắn đau khắp bụng đau nhiều vùng mạn sườn trái, phản ứng thành bụng rõ. Sau siêu âm ổ bụng phát hiện có nhiều dịch tự do ổ bụng và hình ảnh đường vỡ lách khá rõ.

Với chẩn đoán trẻ bị vỡ lách trong chấn thương bụng kín, các bác sĩ đã chỉ định làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết, tiến hành phẫu thuật kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ.

Chơi đùa với bạn, bé trai ở Lạng Sơn rơi từ độ cao 1,5m, vỡ lá lách dẫn đến nguy kịch - Ảnh 2
Kết quả siêu âm cho thấy lá lách bị vỡ  - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Quá trình phẫu thuật, quan sát trong ổ bụng bệnh nhi, các bác sĩ nhận thấy có nhiều máu đỏ tươi khắp ổ bụng, kiểm tra vùng hố lách thấy máu vẫn tiếp tục chảy nhiều. 

Tiếp đó, kiểm tra lá lách thấy đã bị vỡ làm 02 phần, đường vỡ qua cuống lách không thể bảo tồn được nên các bác sĩ đã quyết định cắt lách để cứu sống bệnh nhi. Sau phẫu thuật, huyết động bệnh nhân ổn định, sức khỏe tiến triển tốt. 07 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân được xuất viện về nhà với gia đình.

BS CKI Phạm Văn Đại - Trưởng Khoa Ngoại cho biết: "Trước đây, trẻ bị chấn thương lách thường được phẫu thuật cắt lách thì những năm gần đây, xu hướng điều trị bảo tồn lách ngày càng phổ biến. Bảo tồn lách giúp cơ thể trẻ đề kháng tốt hơn với các bệnh nhiễm trùng. Thực tế là 02 năm nay, tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã điều trị nội khoa bảo tồn lá lách thành công cho 04 trường hợp bệnh nhi bị chấn thương vỡ lách độ 1- 2 và 1 trường hợp vỡ lách độ 3. 

Chơi đùa với bạn, bé trai ở Lạng Sơn rơi từ độ cao 1,5m, vỡ lá lách dẫn đến nguy kịch - Ảnh 3
Lá lách bị vỡ làm 2 phần, đường vỡ qua cuống lách nên không thể tiến hành bảo tồn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tuy nhiên, với trường hợp của bệnh nhi M.K, lá lách đã bị vỡ làm 02 phần, vỡ qua cuống lách và máu chảy tràn trong ổ bụng nên không thể bảo tồn được, buộc phải cắt lách để bảo toàn tính mạng cho trẻ".

Liên quan đến chuyện trẻ em rơi từ trên cao dẫn đến hậu quả thương tâm, tại Hà Nội cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/12/2022, đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết, Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận đang phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một bé trai rơi từ tầng cao chung cư cao cấp trên địa bàn phường Mai Động xuống đất, tử vong.

Chơi đùa với bạn, bé trai ở Lạng Sơn rơi từ độ cao 1,5m, vỡ lá lách dẫn đến nguy kịch - Ảnh 4
Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo đó, khoảng 8h5 ngày 6/12/2022, người dân tại tòa nhà P08, khu chung cư cao cấp ở phường Mai Động phát hiện sự việc bé trai khoảng 12-13 tuổi rơi từ tầng cao tòa nhà này xuống đất, tử vong.

“Chúng tôi nghi vấn cháu bé rơi từ tầng cao xuống, chứ chưa xác định rõ là ở tầng bao nhiêu”, một người dân cho biết. Nhận được tin báo, Công an phường Mai Động cùng Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng có mặt, điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ việc.

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