Chiêu trò mới: Cảnh giác 'tiền mất tật mang' xuất khẩu lao động ngắn hạn sang Hàn Quốc

Đời sống 09/05/2023 16:39

Thời gian gần đây, trên MXH như Facebook, Zalo đăng tải tràn lan thông tin tuyển dụng lao động thời vụ làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc theo visa E8.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 9/5, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nghệ An, đơn vị vừa phát đi thông tin khuyến cáo người lao động về chương trình làm việc tại Hàn Quốc theo visa E8 (thị thực lao động ngắn hạn).

Chiêu trò mới: Cảnh giác 'tiền mất tật mang' xuất khẩu lao động ngắn hạn sang Hàn Quốc - Ảnh 1
Thông tin tuyển dụng lao động Nghệ An đi làm việc tại Hàn Quốc theo visa E8 là không chính xác - Ảnh: Báo Dân trí

Nội dung đăng tải, đây là chương trình hợp tác giữa các tỉnh tại Hàn Quốc và tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực nông, ngư nghiệp, số lượng tuyển dụng 50-200 lao động, độ tuổi 18-45; tuyển dụng trực tiếp thông qua Sở LĐ-TB&XH giữa 2 tỉnh bằng hình thức tiến cử hồ sơ, mức lương 1,8-2 triệu won (tương đương 30-35 triệu đồng) chưa kể làm thêm; thời gian lưu trú 5 tháng, được gia hạn visa một năm mà không phải về nước, tối đa cho việc gia hạn là 5 năm.

Qua đó, người lao động chỉ cần đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp trung học cơ sở, có đầy đủ sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm, phải có giấy chứng nhận cư trú tại Nghệ An. Khi người lao động nộp đầy đủ hồ sơ, chậm nhất một tháng là có thể xuất cảnh.

Chiêu trò mới: Cảnh giác 'tiền mất tật mang' xuất khẩu lao động ngắn hạn sang Hàn Quốc - Ảnh 2
Tại Việt Nam hiện mới chỉ có 8 địa phương thực hiện thí điểm đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc theo diện visa E8 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ báo Nghệ An, ông Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Lao động - Việc làm và An toàn lao động, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An khẳng định các nội dung đăng tải về tuyển dụng lao động Nghệ An đi Hàn Quốc làm việc theo diện visa E8 nói trên là không chính xác. Hiện tỉnh Nghệ An chưa triển khai thí điểm đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo visa lao động ngắn hạn.

Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền qua các hệ thống loa phát thanh cho người lao động trên địa bàn biết, hiện Nghệ An chưa ký kết với các địa phương của Hàn Quốc để đưa người lao động đi làm việc thời vụ (visa E8), những thông tin đăng trên các trang mạng về nội dung trên, qua các đối tượng môi giới là không chính xác.

Chiêu trò mới: Cảnh giác 'tiền mất tật mang' xuất khẩu lao động ngắn hạn sang Hàn Quốc - Ảnh 3
Tư vấn xuất khẩu lao động cho người dân huyện Tương Dương - Ảnh: Báo Nghệ An

Phối hợp tiếp nhận xử lý thông tin, báo cáo Sở Lao động - TB&XH về các trường hợp người lao động cư trú trên địa bàn bị các đối tượng lừa gạt để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Người lao động trên địa bàn có nhu cầu tìm hiểu các chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc cần liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (địa chỉ: Số 201 đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An – Điện thoại: 02383 550068) để được tư vấn, cung cấp chính xác nhất về các chương trình.

Tiếp tục cung cấp thông tin về các chương trình đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc. Và đăng tải các thông tin lên Website: vieclamnghean.vn

 

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