Chiêu trò mới: Cảnh giác 'tiền mất tật mang' xuất khẩu lao động ngắn hạn sang Hàn Quốc

Qua đó, người lao động chỉ cần đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp trung học cơ sở, có đầy đủ sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm, phải có giấy chứng nhận cư trú tại Nghệ An. Khi người lao động nộp đầy đủ hồ sơ, chậm nhất một tháng là có thể xuất cảnh.

Tại Việt Nam hiện mới chỉ có 8 địa phương thực hiện thí điểm đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc theo diện visa E8 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ báo Nghệ An, ông Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Lao động - Việc làm và An toàn lao động, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An khẳng định các nội dung đăng tải về tuyển dụng lao động Nghệ An đi Hàn Quốc làm việc theo diện visa E8 nói trên là không chính xác. Hiện tỉnh Nghệ An chưa triển khai thí điểm đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo visa lao động ngắn hạn.