Cháy Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai ở Hà Nội, thiêu rụi nhiều tài sản

Đời sống 16/09/2023 08:42

Khoảng 21h18 tối 15/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai có địa chỉ tại số 84, đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 16/9, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn thị trấn Quốc Oai vừa xảy ra vụ cháy Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao.

Cụ thể, khoảng 21h18 tối 15/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai có địa chỉ tại số 84, đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quốc Oai điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng  14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Cháy Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai ở Hà Nội, thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, đến khoảng 21h26, đám cháy được khống chế. Đến khoảng 21h40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

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