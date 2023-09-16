Cháy Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai ở Hà Nội, thiêu rụi nhiều tài sản

Khoảng 21h18 tối 15/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai có địa chỉ tại số 84, đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 16/9, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn thị trấn Quốc Oai vừa xảy ra vụ cháy Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao.

Cụ thể, khoảng 21h18 tối 15/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai có địa chỉ tại số 84, đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quốc Oai điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, đến khoảng 21h26, đám cháy được khống chế. Đến khoảng 21h40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho các nạn nhân trong 6 tháng Ngày 15/9, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

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