Ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, bắt quả tang nữ nhân viên (sn 1997) quán bia cho ma tuý vào vỏ thuốc tân dược để bán cho khách.

Theo thông tin từ An ninh thủ đô, khoảng 14h40 ngày 23/5, tại khu vực đường trước khách sạn Bảo Hân (thuộc tổ 5, khu 9A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, ở tại tổ 4, khu 5B, phường Bãi Cháy) về hành vi cất giấu trái phép 0,776 gam ma túy ketamine với mục đích để bán kiếm lời.

Nguyễn Thị Hằng cùng vật chứng bị thu giữ - Ảnh: An ninh thủ đô

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hằng khai nhận đã mua ma túy của Đinh Quang Tiến, SN 1994, trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; sau đó cho ma túy vào vỏ viên thuốc tân dược nhằm ngụy trang rồi sẽ bán cho người sử dụng với giá 2 triệu đồng/1 gam ketamine.

Theo nguồn tin từ Đại đoàn kết, sau lời khai của đối tượng Hằng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp Đinh Quang Tiến, thu giữ 0,916 gam ma túy tổng hợp.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng ngụy trang ma túy trong thuốc tân dược - Ảnh: Internet

Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bị bắt vào trại cai nghiện ma túy, người phụ nữ tự tử Thào Thị A (ngụ tại tỉnh Sơn La) bị phát hiện tàng trữ thuốc phiện trái phép và sử dụng ma túy nhiều lần và được cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đưa vào trại cai nghiện.

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