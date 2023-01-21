Cây điệp trên 20 năm tuổi bật gốc đè trúng 2 thanh niên vào trưa 30 Tết

Tại phường 8, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) xảy ra vụ cây điệp ngã xuống đường Phạm Hùng khiến 2 thanh niên nhập viện.

Theo thông tin từ báo ATGT. VN, trên đường Phạm Hùng (Sóc Trăng) vừa xảy ra vụ việc hai thanh niên nhập viện vì cây điệp bật gốc đổ đè trúng trưa 30 Tết.

Thời điểm này, 2 thanh niên đi xe gắn máy từ hướng TP Sóc Trăng về huyện Long Phú thì bất ngờ bị cây điệp trên 20 năm tuổi đã mục gốc ngã đè trúng.

Hiện trường cây điệp ngã đè trúng 2 thanh niên đi xe máy trên đường Phạm Hùng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, 2 thanh niên bị nạn làm công nhân đang trên đường về quê ăn Tết.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, sức khỏe của 2 người đã ổn định và sẽ sớm xuất viện.

Trước đó hơn 1 năm (sáng 2/4/2021) cũng xảy ra vụ việc tương tự khi chị T.H. (39 tuổi, ngụ phường 8, TP Sóc Trăng) đang trên đường đi làm về gần tới nhà ở dọc đường Phạm Hùng, bất ngờ bị cây phượng hơn 20 năm tuổi đổ đè trúng, tử vong do vết thương quá nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc có xuất hiện trời mưa và gió thổi mạnh.

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