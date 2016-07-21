Cảnh báo: Tuyệt đối không ăn tỏi nếu rơi vào những trường hợp dưới đây

Đời sống 21/07/2016 14:17

Tỏi là thực phẩm có lợi cho sức khỏe, nhưng chúng sẽ biến thành chất độc nếu bạn ăn trong những trường hợp sau đây.

Tỏi là gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn. Hàng ngàn năm qua, người ta đã dùng toi.topic'>tỏi như 1 phương thuốc để phòng ngừa hoặc trị nhiều chứng bệnh khác nhau.

Tuy nhiên, có 6 kiểu người không bao giờ nên dùng tỏi nếu không muốn rước họa vào thân.

Cảnh báo: Tuyệt đối không ăn tỏi nếu rơi vào những trường hợp dưới đây - Ảnh 1
Tuyệt đối tránh tỏi nếu rơi vào 6 trường hợp này - Ảnh minh họa

1.Người mắc bệnh gan

Một số người tin rằng tỏi là thực phẩm kháng khuẩn và có thể tiêu diệt vi khuẩn, vì thế họ ăn tỏi để ngăn viêm gan. Nhiều người mắc bệnh viêm gan cũng ăn tỏi hàng ngày để trị bệnh. Tuy nhiên, không thể dùng tỏi để trị hoặc diệt virus viêm gan.

Một số thành phần trong tỏi có thể gây kích thích dạ dày và ruột, ngăn dịch tiêu hóa trong đường ruột và ảnh hưởng đến sự tiêu hóa thức ăn, do đó khiến nhiều triệu chứng của bệnh nhân viêm gan thêm trầm trọng, chẳng hạn nôn ói.

Hơn nữa, việc sử dụng tỏi quá đà có thể gây thiếu máu vì một số thành phần của tỏi giảm tế bào huyết cầu và hồng cầu.

2.Người bị tiêu chảy không phải do vi khuẩn

Nếu bệnh nhân bị tiêu chảy ăn tỏi sống, hương vị cay của tỏi có thể kích thích ruột, khiến bệnh càng thêm nặng.

3.Người bị bệnh mắt

Người mắc bệnh mắt không nên ăn tỏi, nhất là người có sức khỏe kém. Các bác sĩ trung y tin rằng việc ăn nhiều tỏi trong thời gian dài sẽ hủy hoại mắt và gan, và có thể gây ra chứng viêm tuyến nước bọt dưới hàm, mất trí, ù tai, vv.

4.Bệnh nhân sắp phẫu thuật

Những người sắp phải lên giường mổ nên ngừng ăn tỏi ít nhất 2 tuần trước khi mổ vì tỏi có thể gây chảy máu kéo dài.

5.Phụ nữ mang thai và cho con bú

Nếu ăn tỏi với số lượng bình thường trong các món ăn, phụ nữ mang thai vẫn có thể ăn tỏi. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ thông tin đáng tin cậy về sự an toàn của việc dùng tỏi trên da nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Do đó, tỏi có thể không an toàn để sử dụng trị bệnh suốt thai kỳ và trong thời gian cho con bú.

Cảnh báo: Tuyệt đối không ăn tỏi nếu rơi vào những trường hợp dưới đây - Ảnh 2
Phụ nữ mang thai không nên dùng tỏi để trị bệnh - Ảnh minh họa

6.Những người có huyết áp thấp

Tỏi có thể hạ huyết áp. Về mặt lý thuyết, ăn tỏi có thể khiến huyết áp tụt xuống thấp ở những người bị tụt huyết áp.

Hãy cẩn thận nếu không muốn gây hại cho bản thân nhé!

5. Không kết hợp tỏi với những thực phẩm sau

  • Thịt gà: kiết lỵ
  • Trứng: tạo thành chất độc
  • Cá trắm: dẫn đến chướng bụng

6. Khi đói bụng.

Ăn tỏi lúc đang đói hoặc chỉ ăn tỏi mà không ăn kèm các loại thực phẩm khác thì rất dễ dẫn đến loét dạ dày. Bởi chất allicin (một thành phần của tỏi) dễ khiến cho tính kháng sinh trong tỏi phát tác, dẫn đến nóng trong dạ dày.

7. Khi sử dụng thuốc.

Giống như ớt và nhiều loại gia vị cay khác, tỏi có một vài tác dụng phụ đối với những người bị bệnh nặng và đang sử dụng thuốc. Trong trường hợp đang uống một số loại thuốc như thuốc chống đông máu, thuốc điều trị HIV/AIDS... người bệnh không nên ăn tỏi, vì nó có thể tạo ra một số tác hại cho sức khỏe.

8. Không nên lạm dụng tỏi quá nhiều

Tỏi được xếp vào nhóm gia vị cay, ăn nhiều có thể làm mất tính cân bằng trong môi trường dạ dày, dẫn tới chứng chán ăn, mệt mỏi, giảm cân, thậm chí còn ảnh hưởng tới thận, tổn thương khí huyết và tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới.

Tỏi tuy tốt, nhưng không nên ăn quá nhiều hoặc quá thường xuyên. Mỗi ngày chỉ nên dùng tối đa không quá 10g tỏi là đủ.

9. Khi dùng thuốc chống đông máu

Tỏi là thuốc chống đông tự nhiên, giúp máu lưu thông tốt, ngăn ngừa máu đông, đau tim và đột quỵ. Tuy nhiên khi tỏi được tiêu thụ cùng với các loại thuốc chống đông máu khác sẽ khiến máu lưu thông quá nhanh.

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