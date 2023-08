Nam thanh niên 18 tuổi ở Thanh Hóa bị chặn đường đánh tử vong vì trước đó ngăn cản nhóm thanh niên xã khác đến 'tán gái làng'.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 13/6, Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Văn Minh (19 tuổi), và Trần Tuấn Anh (18 tuổi, đều ngụ xã Định Tăng, H.Yên Định).

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/5, nhóm Nguyễn Văn Minh, Trần Tuấn Anh và một số thanh niên khác (đều ngụ xã Định Tăng) đến địa bàn xã Định Hải (H.Yên Định) với ý định làm quen, trêu chọc, tán tỉnh các bạn gái, thì bị N.H.H (18 tuổi, ngụ xã Định Hải) và một số thanh niên khác (đều ngụ xã Định Hải) ngăn cản.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, sau khi bàn bạc, nhóm Minh và Anh đã gọi N.H.H (SN 2005, ngụ xã Định Hải) đến khu vực ngã ba đê xã Định Hải để đánh H..

Ngay khi thấy H. đi xe máy tới, Minh liên xông tới đạp H. văng ra khỏi xe ngã xuống đường. H. vừa ngồi dậy thì bị Trần Tuấn Anh dùng chân đạp vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

