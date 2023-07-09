Chị Nguyễn Thị Mai (34 tuổi), mẹ của Phúc cho biết ngay từ nhỏ, Phúc đã có niềm đam mê đặc biệt với kinh doanh, buôn bán, gia đình cũng hướng cho con theo hướng này. Đó là lý do mà khi nhận được đề nghị của Phúc, chị đã ủng hộ 100% và hướng dẫn cho con.

Theo thông tin từ báo Công luận, trong một lần được mẹ dẫn đến thăm các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Vinh và Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật 19/3, Nghi Lộc, em Trần Gia Phúc (Lớp 3 - Trường tiểu học Cửa Nam, TP Vinh) đã về thuyết phục mẹ là chị Mai lập shop quần áo online nhằm kiếm tiền giúp đỡ các bạn hoàn cảnh khó khăn.

Vậy nên “shop Phúc loe” được mở ra với nguyện vọng là sẽ giúp đỡ và trao tặng quần áo mới cho các trẻ em mồ côi và tật nguyền, chỉ cần là trẻ em mồ côi hoặc trẻ em tật nguyền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi đến với shop Phúc Loe thì các em sẽ được trao tặng quần áo mới miễn phí hoàn toàn.

Chị Mai tâm sự, thời gian gần đây 2 mẹ con đã đến các trại trẻ mồ côi và trung tâm nuôi dưỡng trẻ em tật nguyền thì mới biết được rằng ngoài kia còn bao nhiêu là các em nhỏ hoàn cảnh rất đáng thương, cần được giúp đỡ.

Khi nhận được sự đồng ý của mẹ về ý kiến mở shop quần áo lấy tiền giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Phúc đã quyết định dành toàn bộ tiền lì xì dịp Tết để “khởi nghiệp”, mỗi ngày em lại dành 30 phút lên livestream của tài khoản mạng xã hội chị Mai lập để “chốt đơn”.

Theo chị Mai, có hôm chỉ được loanh quanh và ba đơn, có bữa “trúng mánh” được tận 10 đơn, Phúc vui lắm, vì góp gió ắt thành bão.

Phúc và mẹ đã tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ nhiều bạn nhỏ khó khăn - Ảnh: Báo Công Luận

Bên cạnh việc ủng hộ ước mơ của con, đồng hành cùng con để có thể giúp đỡ được thêm những hoàn cảnh khó khăn, ngoài cách tập cho con buôn bán, kinh doanh từ sớm, chị Mai cũng tập cho Phúc thêm biết an san sẻ, yêu thương vì bình thường tính cách của Phúc vẫn có đôi lúc yêu thương, nghịch ngợm như các bạn cùng trang lứa. Phúc cũng rất vui và yêu thích công việc này vì có thể kiếm thêm tiền để giúp đỡ cho các bạn nhỏ khó khăn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, người mẹ tiết lộ sau gần 3 tháng kiên trì khởi nghiệp, Phúc đã có những lợi nhuận đầu đời của mình và dành toàn bộ số tiền đó cùng sự giúp sức của mẹ để sắm quần áo mới, sữa và lì xì cho các bạn ở Làng trẻ SOS Vinh cũng như các em mồ côi ở Nghi Lộc.

Phúc trao quà cho các em nhỏ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Chị Mai bày tỏ, đó là ý tưởng của Phúc. Chị rất vui và hạnh phúc khi con trai mình không chỉ có ý thức làm việc, khởi nghiệp từ nhỏ mà còn biết yêu thương, quan tâm tới mọi người. Đó cũng là điều mà chị kỳ vọng và định hướng cho con từ khi còn rất nhỏ. Từ ngày khởi nghiệp cũng như giúp đỡ các bạn khó khăn, chị thấy con trai ít nhiều có những sự thay đổi nhất định. Phúc biết vâng lời hơn, yêu thương mẹ cũng như mọi người xung quanh hơn và trân trọng giá trị của đồng tiền.

Phúc cùng mẹ đến thăm và tặng quà cho các bạn nhỏ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Được hỏi về cảm xúc sau khi đạt được những thành quả nhất định, Phúc bày tỏ sẽ cố gắng để có thể bán nhiều hàng hơn, giúp đỡ cho nhiều bạn hơn. Cậu bé không thấy tiếc mà muốn được tặng cho các bạn nhiều hơn vì các bạn rất vui khi nhận quà.

Chị Mai có 2 con, trong đó chị gái Phúc năm nay 14 tuổi. Với các con, chị không đặt nặng việc học hay gây áp lực thành tích cho con mình, mà luôn giáo dục, định hướng theo sở thích và khả năng của con.

Hiện chị Mai có mở một quán ăn riêng. Thời gian tới, 2 mẹ con chị dự định sẽ tiếp tục phát triển cửa hàng quần áo online của Phúc. Đến thời điểm thích hợp có thể cho Phúc một cửa hàng nho nhỏ để con thực hiện được ước mơ của mình.